Los accesos a la estación del Metro San Lázaro de la Línea B se encuentran inundados debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde del 15 de junio.

Por medio de redes sociales se han difundido diversas imágenes y videos en los que se aprecia que es en la zona de las taquillas y torniquetes donde ocurren las anegaciones.

Debido a la inundación en el Metro San Lázaro, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México (CDMX), informó que ya se despliegan las acciones necesarias para atender los hechos.

Lluvias inundan Metro San Lázaro

La tarde del lunes 15 de junio, se registraron fuertes lluvias en distintos puntos de la CDMX, debido a las cuales se han reportado diversas afectaciones viales e incluso se activó la Alerta Naranja.

Sin embargo, las intensas precipitaciones también provocaron que la entrada de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro de la CDMX, terminara completamente inundada.

En los videos que circulan en las redes, se puede ver que es en la entrada de la estación San Lázaro, en la Línea B, donde se acumuló el agua que ha subido varios centímetros.

Aunado a lo anterior, reportes indican que las fuertes lluvias registradas en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, también dejaron anegaciones en parte del Cetram San Lázaro.

Metro San Lázaro no suspendió servicio; STC atiende inundación

Ante la inundación que se registró la tarde del lunes 15 de junio en la estación San Lázaro de la Línea B del Metro, el STC informó en redes sociales que ya se lleva a cabo el despliegue de personal para “atender las filtraciones”.

En su publicación, el organismo se limitó a indicar que personal del Sistema realiza las acciones de desasolve necesarias, sobre las que se ha explicado, consisten en la apertura de registros y coladeras.

A pesar de las condiciones en el Metro San Lázaro luego de las fuertes lluvias que cayeron en la zona centro de la CDMX, el servicio en dicha estación no ha sido suspendido .

Lo anterior debido a que pese al alto nivel de agua en la zona de acceso de la estación, usuarios siguen ingresando para abordar los trenes, pues estos no presentan afectaciones porque en ese tramo circulan en puentes elevados.