El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas eléctricas en la CDMX y Edomex este fin de semana.

El pronóstico de precipitaciones prevalecerá en la capital durante los días 13, 14 y 15 de junio con lluvias y granizadas.

CDMX y Edomex tendrán tormentas eléctricas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que la mañanas en la CDMX y Edomex tendrán una una temperatura máxima de 16 grados durante el fin de semana.

Se prevé que durante la tarde se registren lluvias fuertes con rachas de viento de hasta 35 kilómetros en la Ciudad de México.

Estas se extenderán hasta la noche, cuando la temperatura máxima será de 18 grados y haya tormentas eléctricas.

Se registran lluvias intensas en la CDMX (x/@conagua_clima)

Mientras que en el Edomex, se sentirán temperaturas máximas de 11 grados por las mañanas y lluvias fuertes por la tarde, con temperatura máxima de 21 grados.

El sábado y domingo habrá chubascos, mientras que el lunes se registrarán lluvias aisladas por la tarde.

Se prevé que ambas entidades registren tormentas eléctricas y caída de granizo.

El Edomex registrará lluvias intensas durante el fin de semana (X/@conagua_clima)

El domingo habrá lluvias intensas en CDMX y Edomex

El pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis indica que el domingo 14 de junio habrá lluvias intensas.

Se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en 24 horas en el Estado de México, en especial en norte de la entidad.

Mientras que la CDMX tendrá lluvias fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, con lluvias eléctricas y posible caída de granizo:

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 grados

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 grados

Para el Estado de México se pronostica un clima de:

Temperaturas máxima en el Estado de México: 19 a 21 grados

Temperatura mínima en el Estado de México: 15 a 17 grados