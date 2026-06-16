Debido a las fuertes lluvias y granizo que se registran la tarde del martes 16 de junio en la Ciudad de México (CDMX), autoridades activaron la Alerta Amarilla en 11 alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La activación de la Alerta Amarilla implica que se registrarán precipitaciones de entre 15 y 29 mm, así como viento intenso que podría derivar en diversas problemáticas en la movilidad de la ciudad.

Debido a las condiciones del clima que pueden representar un peligro para la ciudadanía, las autoridades de la CDMX también emitieron una serie de recomendaciones para evitar los riesgos.

Activan Alerta Amarilla en 11 alcaldías de la CDMX por lluvias y granizo

Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías debido a las fuertes lluvias y granizo.

Emiten recomendaciones por fuertes lluvias y granizo

Ante las fuertes lluvias y granizo en la CDMX, la SGIRPC también compartió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante los peligros que se puedan registrar por causa del clima:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua

Si sales de casa usa paraguas o impermeable

Lo anterior debido a que en su Alerta Amarilla, el organismo señaló que las lluvias pueden causar encharcamientos y corrientes de agua sobre las calles y avenidas por alcantarillas tapadas.

Aunado a ello, la autoridad indicó que también es posible que ocurran caídas de ramas, desprendimiento de árboles en tramos o desde la raíz e incluso el desplome de lonas o inmobiliario urbano.

Recomendaciones por lluvias y granizo en la CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

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