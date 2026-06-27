La muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027 en Sonora, lo pone en las tendencias, tras su fallecimiento en accidente automovilístico.

Pero ¿quién fue Germán Gerardo Ochoa Esparza? Te contamos lo que se sabe del alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027.

¿Quién es Germán Gerardo Ochoa Esparza?

Germán Gerardo Ochoa Esparza fue un mexicano que nació en Sonora, el 26 de mayo de 1984.

Fue alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027, administración la cual no pudo concluir tras su muerte el 27 de junio de 2026.

¿Qué edad tenía Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027?

Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027 tenía 42 años al momento de su muerte.

¿Quién era la pareja de Germán Gerardo Ochoa Esparza?

No hay información pública sobre la vida privada de Germán Gerardo Ochoa Esparza.

¿De qué signo zodiacal era Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027?

Geminis era el signo zodiacal al que pertenecía Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027

¿Cuántos hijos tenía Germán Gerardo Ochoa Esparza?

Se desconoce si tenía hijos Germán Gerardo Ochoa Esparza

¿Qué estudió Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027?

Se sabe que Germán Gerardo Ochoa Esparza, el alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027 estudió ingeniería, aunque ni se tiene más detalles.

¿En qué trabajó Germán Gerardo Ochoa Esparza?

Germán Gerardo Ochoa Esparza se desempeñó principalmente como Presidente municipal de San Miguel de Horcasitas 2024–2027.

Se reconocía el trabajo de Germán Gerardo Ochoa Esparza como un funcionario cercano a las comunidades y enfocado en obras de desarrollo local en San Miguel de Horcasitas.

Muere Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027 en accidente automovilístico

El ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas en Sonora confirmó la muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza a los 42 años de edad, tras un accidente automovilístico, fungía como su alcalde.

“Con profundo dolor, el H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Presidente Municipal, el Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas

Germán Gerardo Ochoa Esparza murió durante la madrugada, alrededor de las 02:24 horas de este sábado 27 de junio al oriente de Hermosillo, sobre una brecha entre las poblaciones de Estación Pesqueira y Carbó.

Según detalles Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas de 2024 a 2027 habría perdido la vía tras derrapar su camioneta, la cual terminó volcando.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo lamentó la muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, enviando sus condolencias en un mensaje a través de X.