El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, Manuel Meza Muñiz, y el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Felipe Canales, realizaron recorridos por diferentes colonias para supervisar las afectaciones y coordinar las acciones necesarias.

El Gobierno de Escobedo informó que, ante los pronósticos de más lluvias, el operativo permanecerá activo y las dependencias municipales continuarán atentas para brindar apoyo a la ciudadanía que lo requiera.

De acuerdo con el balance preliminar, los reportes más frecuentes estuvieron relacionados con árboles dañados, cables caídos, fallas en semáforos y vehículos afectados por encharcamientos en calles y avenidas.

Por lo que las dependencias de Protección Civil de Escobedo, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo y Servicios Públicos de Escobedo fueron puestas en alerta para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

El Gobierno de Escobedo activó los protocolos de contingencia climática tras las lluvias, viento y granizo registrados este viernes. (cortes)

PROXPOL activa Operativo Acuario para apoyar a la población

Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo (PROXPOL) pusieron en marcha el “Operativo Acuario”, mediante recorridos en zonas consideradas de alto riesgo durante la temporada de lluvias.

Los oficiales auxiliaron a automovilistas que quedaron varados por las corrientes de agua y realizaron maniobras para remolcar los vehículos hacia zonas seguras, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a la población.

Por su parte, personal de la Secretaría de Servicios Públicos de Escobedo efectuó recorridos en diversos sectores para retirar basura y limpiar canales pluviales y rejillas, con el propósito de permitir el flujo adecuado del agua y reducir riesgos de inundación.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las dependencias correspondientes.