El Gobierno de Escobedo realizó un conversatorio y la presentación del libro “De las Sombras a la Luz” en el marco del Mes de la Concientización de la Salud Mental Masculina, con el objetivo de generar conciencia y visibilizar la importancia del bienestar emocional entre los hombres.

La obra comparte una historia de resiliencia, perseverancia y superación personal, inspirada en la experiencia de vida de un hombre originario de Puerto Rico que logró salir adelante tras enfrentar momentos difíciles.

Diego Vázquez comparte su experiencia de vida y superación en Escobedo

En su testimonio personal, Diego Vázquez Maya, de 44 años y originario de Puerto Rico, explicó cómo el apoyo brindado por personal de la Secretaría de la Mujer de Escobedo fue fundamental para superar una etapa complicada de su vida.

El conversatorio se llevó a cabo en la Explanada de la Presidencia Municipal, donde relató experiencias que marcaron su historia desde la infancia hasta la adultez.

Hace tres años, al sentirse rebasado por diversas circunstancias, acudió a la Secretaría de la Mujer. Aunque la dependencia está enfocada principalmente en la atención a mujeres, recibió acompañamiento psicológico que le permitió afrontar la adversidad y reconstruir su bienestar emocional.

Gracias al apoyo recibido, logró recuperarse y ahora busca convertirse en un ejemplo de fortaleza para quienes atraviesan situaciones complejas en cualquier ámbito de su vida.

Escobedo fortalece espacios de acompañamiento y bienestar emocional

Por su parte, José Antonio Quiroga Chapa, secretario Técnico de Gabinete, señaló que en Escobedo se impulsan espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas, acompañadas y valoradas, ya que el progreso también se refleja en la capacidad de cuidar a la comunidad.

Asimismo, Verónica Villalobos, psicóloga de Puerta Violeta, destacó que la Secretaría de la Mujer de Escobedo cuenta con mecanismos para escuchar y orientar a hombres que enfrentan situaciones adversas que afectan su bienestar, brindándoles atención complementaria y canalización especializada.

En el conversatorio también participaron Magdalena Martínez Nolazco, titular de la Secretaría de la Mujer, y Hugo Espiricueta, secretario de Cultura, Educación y Recreación Social.