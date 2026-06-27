Los Tigres del Norte están de regreso con un magno concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este sábado 27 de junio.

A continuación te dejamos setlist y telonero para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros; estos son todos los detalles:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros
Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros (X/@ocesa_total)

Posible setlist para Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros del 27 de junio

El Estadio GNP Seguros recibe hoy 27 de junio la gira de conciertos Lotería Tour 2026 con Los Tigres del Norte.

Concierto con lo más nuevo de Los Tigres del Norte, así como los grandes éxitos de la agrupación de la música norteña, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:

  1. De paisano a paisano
  2. La banda del carro rojo
  3. Quien
  4. Pedro y Pablo
  5. No pude enamorarme más
  6. La camioneta gris
  7. Mi buena suerte
  8. Prisión de amor
  9. Aquí mando yo
  10. La manzanita
  11. Tus Ultimas Palabras
  12. La reina del sur
  13. La jaula de oro
  14. La carta
  15. El rengo del gallo giro
  16. Al rato
  17. La mesa del rincón
  18. Ni parientes somos
  19. Miles de sueños
  20. Me regalo contigo
  21. Jefe de jefes
  22. Golpes en el corazón
  23. La lotería
  24. Al diablo tu ausencia
  25. Quiero volar contigo
  26. Pacas de a kilo
  27. La yaquecita
  28. La puerta negra
  29. Contrabando y traición
  30. América
  31. El avión de la muerte
  32. Tres veces mojado
  33. Somos más americanos