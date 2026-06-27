Los Tigres del Norte están de regreso con un magno concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este sábado 27 de junio.
A continuación te dejamos setlist y telonero para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros; estos son todos los detalles:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros del 27 de junio
El Estadio GNP Seguros recibe hoy 27 de junio la gira de conciertos Lotería Tour 2026 con Los Tigres del Norte.
Concierto con lo más nuevo de Los Tigres del Norte, así como los grandes éxitos de la agrupación de la música norteña, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- De paisano a paisano
- La banda del carro rojo
- Quien
- Pedro y Pablo
- No pude enamorarme más
- La camioneta gris
- Mi buena suerte
- Prisión de amor
- Aquí mando yo
- La manzanita
- Tus Ultimas Palabras
- La reina del sur
- La jaula de oro
- La carta
- El rengo del gallo giro
- Al rato
- La mesa del rincón
- Ni parientes somos
- Miles de sueños
- Me regalo contigo
- Jefe de jefes
- Golpes en el corazón
- La lotería
- Al diablo tu ausencia
- Quiero volar contigo
- Pacas de a kilo
- La yaquecita
- La puerta negra
- Contrabando y traición
- América
- El avión de la muerte
- Tres veces mojado
- Somos más americanos