Los Tigres del Norte están de regreso con un magno concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este sábado 27 de junio.

A continuación te dejamos setlist y telonero para que no te pierdas de ningún momento en el concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros (X/@ocesa_total)

Posible setlist para Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros del 27 de junio

El Estadio GNP Seguros recibe hoy 27 de junio la gira de conciertos Lotería Tour 2026 con Los Tigres del Norte.

Concierto con lo más nuevo de Los Tigres del Norte, así como los grandes éxitos de la agrupación de la música norteña, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes: