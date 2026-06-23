Ante el incremento de casos relacionados con picaduras de insectos durante la temporada de calor y humedad, el Gobierno de Escobedo reforzó los operativos de fumigación en Escobedo y descacharrización en colonias del sector norponiente, con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue y combatir la presencia de pulgas y garrapatas.

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, Manuel Meza Muñiz, destacó la importancia de complementar estas labores con acciones de limpieza y la estrategia de salud basada en "lava, voltea, tapa y tira“, con la finalidad de eliminar criaderos potenciales de mosquitos.

El Gobierno de Escobedo reforzó los operativos de fumigación en Escobedo y descacharrización en colonias del sector norponiente. (cortesía )

Gobierno de Escobedo fortalece descacharrización y atención ciudadana

Como parte de los operativos de descacharrización, personal de la Secretaría de Servicios Públicos informa previamente a los vecinos para que puedan sacar objetos en desuso a la vía pública y facilitar su recolección.

En las acciones contra plagas de pulgas y garrapatas, trabajadores municipales cuentan con el apoyo de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, dependencia que también aplica desparasitaciones y baños medicados a los animales de compañía.

El Gobierno de Escobedo reforzó los operativos de fumigación en Escobedo y descacharrización en colonias del sector norponiente. (cortesía )

CIACE recibe reportes para atender riesgos sanitarios en Escobedo

El Gobierno de Escobedo informó que los reportes ciudadanos relacionados con estas problemáticas pueden realizarse a través del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE), mediante los teléfonos 81 83 84 59 01 y 81 20 75 36 84.

Una vez recibidas las solicitudes, el personal municipal diseña estrategias de ataque y contención para atender cada situación y fortalecer las medidas preventivas en beneficio de la población.