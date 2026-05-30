El Cabildo de Escobedo aprobó por unanimidad la designación de Manuel Meza Muñiz, actual secretario de Servicios Públicos, como Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, ante la ausencia temporal del alcalde Andrés Mijes.

La decisión fue avalada durante una Sesión Extraordinaria celebrada este sábado 30 de mayo, en la que se sometió a consideración el nombramiento de la persona que asumirá las funciones del Ejecutivo municipal durante el periodo de licencia previamente autorizado.

Manuel Meza Muñiz dará continuidad a la administración municipal de Escobedo

Actualmente, Manuel Meza Muñiz se desempeña como titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y será el responsable de encabezar los asuntos de la administración local durante la ausencia temporal de Andrés Mijes.

Con esta designación, el Gobierno Municipal de Escobedo aseguró la continuidad de los programas, proyectos y acciones que impulsa la actual administración, manteniendo la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios municipales.

Cabe recordar que el pasado 5 de mayo, el Cabildo aprobó también por unanimidad la licencia temporal de Andrés Mijes, quien se separará de sus funciones por un periodo de un mes sin goce de sueldo.

La licencia entrará en vigor el 1 de junio y concluirá el 30 de junio, periodo durante el cual el alcalde participará en el proceso de selección para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.