Waldo Fernández González, senador de Nuevo León, respondió a los ataques y mantas que aparecieron este 10 de septiembre en el estado.

En unas, se le pide el voto en contra de la reforma al Poder Judicial y, en otras, se le llama “ Waldo traidor, no serás gobernador ”.

En su mensaje, Waldo Fernández González mencionó que ha vivido en carne propia cómo las autoridades judiciales cierran los ojos a la realidad que sufren los ciudadanos.

Waldo Fernández González aseguró que ninguna decisión en su vida ha estado sustentada pensando en llegar a ser gobernador de Nuevo León.

Por el contrario, afirmó que siempre ha estado del lado de la gente, sin pretensiones más que trabajar por la justicia de la gente de la entidad.

Asimismo, recordó que las demandas de justicia por parte de las personas que han sido violadas y secuestradas, han estado permanentemente en la “piel de Nuevo León”.

“Yo no ofrecí salirme del pacto fiscal. Yo no ofrecí que todo iba a estar bien. Yo no ofrecí estar del lado de la gente para luego incumplir”.

Waldo Fernández González, senador de Nuevo León.