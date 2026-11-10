Tatiana Clouthier advirtió a la dirigencia nacional de Morena que el partido caerá en el estado de Nuevo León si mantienen a Clara Luz Flores como su candidata para 2027.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Tatiana Clouthier señaló que Morena pierde fuerza política en la lucha por la gubernatura si Flores es quien finalmente aparece en la boleta electoral.

Tatiana Clouthier pide a Morena rectificar nombramiento de Clara Luz Flores como su candidata en Nuevo León

Tatiana Clouthier dio a conocer que su bloque opositor presentará una solicitud formal a la dirigencia de Morena y al Comité de Elecciones para que cambien su decisión sobre la persona que contenderá por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

En entrevista, manifestó que los tres contendientes a la coordinación estatal acordaron su rechazo a la designación de Clara Luz Flores.

Según indicó Clouthier, esto se debe a que Morena no habría tomado en cuenta los niveles de rechazo ciudadano de cada uno de los aspirantes, siendo los más altos los correspondientes a la nombrada coordinadora.

Tatiana Clouthier (Galo Cañas)

La exsecretaria de Economía señaló que más del 60 por ciento de los neoleoneses buscarán un cambio de gobierno en 2027, por lo que Morena se encuentra a las puertas de una oportunidad electoral.

Sin embargo, señaló que al mantener a Flores como su coordinadora, Morena se enfila a una “caída estrepitosa” en Nuevo León y perdería una oportunidad importante de “escuchar a la población”.

En este sentido, instó a la dirigencia a rectificar su designación, sin señalar quien sería la persona indicada para comandar la coordinación del partido en el norte del país.