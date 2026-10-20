Ariadna Montiel respondió a las inconformidades expresadas por Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Waldo Fernández y Judith Díaz respecto a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

“En el caso de Nuevo León, la encuesta ya está dada, lo mismo que en las otras 16, 15, más San Luis Potosí y nosotros respetamos la opinión de las compañeras y compañeros. Tienen su derecho a manifestar sus ideas, organizarse, eso lo respetamos y nosotros vamos a seguir avanzando para que las tareas se hagan” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente nacional de Morena defendió el resultado de las encuestas internas que dieron como ganadora a Clara Luz Flores y aseguró que el partido respetará el derecho de militantes y simpatizantes a manifestar sus opiniones.

No obstante, Ariadna Montiel subrayó que todos los aspirantes aceptaron previamente las reglas del proceso interno, por lo que llamó a privilegiar la unidad rumbo a las elecciones 2027.

Ariadna Montiel asegura que se escuchan a todos los compañeros

Por el caso Nuevo León, Ariadna Montiel sostuvo que en Morena hay libertades al ser un partido político democrático, donde se escuchan a todos los compañeros pese a las diferencias mostradas contra Clara Luz Flores.

A su vez, Ariadna Montiel aseguró que en Morena respetan que tengan su opinión, mientras que continúa el proceso que se mantiene con reglas claras, del que recordó que cada uno de los aspirantes firmó un compromiso de sujetarse a este procedimiento.

Rechazan coordinación para Clara Luz Flores

Hace poco más de una semana, figuras clave de Morena en Nuevo León, específicamente Tatiana Clouthier, el senador Waldo Fernández y el alcalde con licencia de General Escobedo, Andrés Mijes, junto con la presencia de liderazgos afines como Judith Díaz sostuvieron un encuentro privado en un restaurante de Monterrey sobre la avenida Morones Prieto.

Esta reunión sirvió para cocinar un frente común y trazar una postura conjunta tras los resultados del proceso interno del partido.

Tras dicho encuentro, los políticos ofrecieron declaraciones públicas en las que rechazaron rotundamente la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en el estado, advirtiendo que esto podría trascender a una candidatura a la gubernatura.

Los inconformes argumentaron que la encuesta interna tuvo irregularidades, asegurando que no se contabilizaron adecuadamente los negativos de Clara Luz Flores, los cuales, según Clouthier, ya se elevaban considerablemente.