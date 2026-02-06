Tras la balacera que se registró la tarde del jueves 5 de febrero en el cruce de Aramberri y Juárez en el centro de Monterrey, Adrián de la Garza advierte que caerá todo el peso de la ley sobre quienes resulten responsables.

“Que quede claro: en Monterrey no hay impunidad”, indicó mediante redes sociales el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, a la par de que informó que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos.

Con el apoyo del sistema de inteligencia y cámaras de videovigilancia del C4 y de locales cercanos a la zona, se pretende identificar a los responsables.

“Los vamos a ubicar, los vamos a detener y van a pagar. Aquí la ley se cumple y quien ponga en riesgo a la gente se enfrenta a todo el peso de la Ley”. Adrián de la Garza. Presidente Municipal de Monterrey

Balacera en Monterrey deja 7 personas lesionadas

La balacera en Monterrey dejó 7 personas lesionadas (5 mujeres y dos hombres, entre ellas una menor de edad), informó en su breve comunicado Adrián de la Garza.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital regiomontana como el IMSS y el Hospital Metropolitano, donde se les atendió a brevedad por lo que hoy se encuentran estables y fuera de peligro.

De acuerdo con reportes médicos, el tiempo de recuperación de seis de las víctimas es de menos de 15 días. Lo que significa que su evolución es rápida y favorable.

Adrián de la Garza sobre balacera (@adriandelagarzas / Instagram)

Las víctimas de este ataque armado en el centro de Monterrey fueron identificadas:

Norma, de 43 años de edad

Diego, de 60 años de edad

Raquel, de 42 años de edad

Ofelia, de 55 años de edad

Ericka, de 43 años de edad

Alizon, de 16 años de edad

Gilberto, de 46 años de edad

Todos estos transitaban por el lugar cuando fueron alcanzados por balas perdidas.

Difunden video de la balacera en Monterrey

De acuerdo con reportes, aparentemente los responsables de esta balacera en Monterrey son cuatro hombres.

