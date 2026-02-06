El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró un “récord de paz” en el estado luego de 16 años de otros gobiernos. Esto aún después de una balacera ocurrida en Monterrey.

El 5 de febrero ocurrió una balacera en Monterrey que dejó a 7 personas heridas con arma de fuego, siendo dos en estado de gravedad.

Samuel García anuncia “récord en paz” para Nuevo León

El gobernador por Movimiento Ciudadano (MC) Samuel García, compartió hoy 6 de febrero en su cuenta de Instagram la baja en homicidios que ha tenido Nuevo León en una cuenta desde 16 años atrás a la fecha actual.

Ante ello, aseguró que hay “récord de paz” en Nuevo León calificando que el estado va “muy muy bien en seguridad”.

“Vamos excelente. El mejor año de los últimos 15, récord en paz, en tranquilidad, en reducción de delitos de alto impacto”. Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Samuel García asoció el “récord en paz” en el estado por la Nueva Fuerza Civil en Nuevo León que forma parte de la estrategia de seguridad de su gobierno.

Samuel García destaca la seguridad que ha dado a Nuevo León. (@samuelgarcias)

Asimismo, compartió que recibiría al nuevo general de la Guardia Nacional en Nuevo León, Víctor Manuel Lemarroy Santos.

Monterrey vive balacera personas heridas por fuego cruzado

Samuel García externó su felicidad calificando que Nuevo León va “excelente” en seguridad. Sin embargo, un día anterior hubo una balacera en Monterrey.

Según información por la Fiscalía General Justicia de Nuevo León, hubo siete transeúntes lesionados luego de que presuntamente cuatro hombres discutían en la zona comercial.

La balacera dejó a seis personas atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monterrey, siendo un adulto mayor y un menor de edad entre los heridos.

Ante ello, el IMSS detalló que de los lesionados que estaban siendo atendidos en el UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No 21, dos estaban graves.