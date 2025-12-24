Una joven denunció en sus redes sociales que fue víctima de un intento de secuestro cuando acudió con su familia al Walmart Las Torres de Monterrey, en Nuevo León.

A través de TikTok, Kimberly Valdez relató que un grupo de hombres intentó secuestrarla cuando se encontraba dentro de la tienda Walmart Las Torres de Monterrey.

Joven relata intento de secuestro que sufrió en Walmart Las Torres de Monterrey

La joven relató que acudió al Walmart Las Torres de Monterrey junto a su esposo, hijos, papás y hermanos, pero el grupo se separó para hacer diferentes compras, por lo que se quedó sola.

Durante sus compras en los conocidos “Prichos”, la joven se percató que un hombre la estaba siguiendo y aunque cambiaba de pasillo, el hombre seguía detrás de ella, aunque a una distancia considerada.

Casi al salir de esta tienda dentro del Walmart Las Torres, Kimberly Valdez notó que otros hombres se aproximaban y le hacían señalas al sujeto que estaba detrás de ella.

Afortunadamente, la mujer logró llegar hasta donde estaba su esposo, pero sufría una crisis nerviosa, por lo que no pudo hablar y contar lo que estaba pasando en ese momento.

En un par de videos, relató lo que le pasó en Walmart Las Torres de Monterrey para que la población tenga precaución y pidió que se tomen las medidas de seguridad en el establecimiento.