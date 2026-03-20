El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue acusado formalmente por los delitos de peculado y abuso de autoridad en relación con el proyecto energético Next Energy.

Con esta imputación formal, Jaime Bonilla deberá presentarse el 23 de marzo de 2026 a las 9:00 horas a la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará si existen elementos suficientes para proceder en su contra.

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

Jaime Bonilla habría abusado de sus atribuciones para hacer contratos con Next Energy

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y militante del Partido del Trabajo, está acusado de haber autorizado la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica.

Esta construcción era relevante debido a que suministraría energía al acueducto Río Colorado, vital para el abastecimiento agua en Tijuana y la Zona Costa.

Sin embargo, las autoridades consideraron que hubieron irregularidades en la contratación:

Invasión de facultades: Jaime Bonilla habría usado sus atribuciones como gobernador para el proyecto de energía, el cual es competencia federal y no local

Faltas administrativas: La Fiscalía señaló la ausencia de una licitación pública, la falta de estudios de viabilidad financiera y el incumplimiento de la Ley de Asociaciones Público Privadas

Riesgo financiero: La actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, señaló que se comprometieron participaciones federales del estado sin tener los permisos necesarios

Sobre las acusaciones que pesan en su contra, el exgobernador Jaime Bonilla dijo sentirse “agraviado” por la administración de Marina del Pilar, desestimando así los delitos de peculado y abuso de autoridad.