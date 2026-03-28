Un exdirectivo de Banca Afirme de nombre Nabor “N”, fue detenido y vinculado a proceso el miércoles 25 de marzo por su implicación en el caso Next Energy en Aguascalientes.

Next Energy (Especial)

Por los hechos, un juez de control ordenó la vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva contra el sujeto que permanecerá en el Centro de Reinserción Social de varones.

Las medidas se impusieron debido a que sobre el exdirectivo de Banca Afirme pesan cargos por el delito de peculado debido a que había incurrido en un desvío de recursos públicos.

Exdirectivo de Banca Afirme fue detenido por caso Next Energy; ya lo vincularon a proceso

Tras la detención inicial, el exdirectivo de Banca Afirme fue presentado ante un juez de control, quien determinó que existían elementos suficientes para continuar con su proceso por el caso Next Energy en Aguascalientes.

El juez ordenó la vinculación a proceso contra Nabor “N”, al advertir que las pruebas recabadas apuntaban a un presunto desvío de recursos públicos, lo que abrió formalmente la etapa judicial.

Exdirectivo de Banca Afirme detenido por caso Next Energy (Especial)

Como medida cautelar, le dictó prisión preventiva justificada, estableciendo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de varones y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la indagatoria.

La carpeta de investigación señala que derivado del caso Next Energy por la que fue vinculado a proceso el exdirectivo de Banca Afirme, se generó un daño patrimonial estimado en 123 millones de pesos.

Así fue el caso Next Energy en Aguascalientes

En el año 2019, el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy, bajo un esquema de asociación público privada en el que se comprometieron más de 20 mil millones de pesos.

En el contrato, se estableció la creación de un fideicomiso administrado por Banca Afirme, donde el exdirectivo vinculado a proceso, tenía funciones de autorización y supervisión de operaciones financieras.

Sin embargo, a través de dicho fideicomiso se realizaron movimientos irregulares, con transferencias que derivaron en un presunto desvío de recursos públicos hacia cuentas no autorizadas.

En la trama, Nabor “N” fue clave, debido a que se le señala por ejecutar las operaciones, ya que su firma permitió la salida de fondos, lo que derivó en su imputación por el delito de peculado.