José Luis García es el presentador de Las Noticias Monterrey y exesposo de Débora Estrella, conductora que murió en un accidente de una avioneta.

La noche del sábado 20 de septiembre se reportó el desplome de una avioneta sobre el Parque Industrial Ciudad Mitras del municipio de García, Nuevo León.

En un primer momento, el presentador de Las Noticias Monterrey dio cuenta del accidente, pero sin saber que su ex esposa estaba en la aeronave.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos de José Luis García.

¿Quién es José Luis García?

José Luis García es el presentador de Las Noticias Monterrey de N+ de Televisa, quién es el exesposo de Débora Estrella, conductora de noticias que murió en un accidente de una avioneta en Nuevo León.

Como cualquier otra cobertura, José Luis García dio cuenta del accidente, pero sin saber que dentro de la avioneta estaba su exesposa.

José Luis García, presentador de Las Noticias Monterrey y exesposo de Débora Estrella (José Luis García en Facebook)

Tras entrarse que entre las víctimas estaba su exesposa, José Luis García retiró la información de su perfil de redes sociales por respeto a su memoria.

¿Qué edad tiene José Luis García?

Se desconoce con precisión la edad de José Luis García, pero se cree que era contemporáneo de Débora Estrella.

Por lo que el presentador tiene entre 43 a 45 años de edad en este 2025.

¿Quién es su esposa de José Luis García?

José Luis García y Débora Estrella mantuvieron una relación de 15 años, de los cuáles 10 fueron esposos.

En el año 2020, decidieron dar por terminado su matrimonio.

Posterior a ello, al presentador José Luis García se le relacionó sentimentalmente con otra conductora de noticias, pero no hay mucha información al respecto de esta relación.

Débora Estrella y José Luis García (@Deb_Estrella en X)

¿Qué signo zodiacal es José Luis García?

En redes sociales, José Luis García compartió un festejo de cumpleaños el pasado 12 de junio.

Al tomar en cuenta esta fecha como de su nacimiento, se puede considerar que su signo zodiacal es Géminis.

Las personas nacidas bajo el signo de Geminis son descritas como ingeniosas, adaptables, inteligentes y de carácter sociable.

¿Cuántos hijos tiene José Luis García?

Hasta el momentos se sabe que José Luis García no tiene hijos.

¿Qué estudió José Luis García?

José Luis García es un reconocido periodista de la escena regiomontana, pero se desconoce cuál es su máximo grado de estudios.

Al ser comunicador, se cree que estudió algo relacionado con las ciencias de la comunicación.

¿En qué ha trabajado José Luis García?

La trayectoria profesional de José Luis García en medios de comunicación es pública debido a que como conductor de noticias su imagen es constantemente expuesta.

Incluso, en redes sociales comparte la mayoría del tiempo su vida como profesionista, donde destaca que trabaja como:

Presentador de Las Noticias Monterrey en Televisa

Presentador en ABC Radio Monterrey

José Luis García, presentador de Las Noticias Monterrey y exesposo de Débora Estrella (José Luis García en Facebook)

José Luis García reportó accidente de avioneta sin saber que iba su exesposa Débora Estrella

Como otra de sus coberturas en vivo, José Luis García reportó accidente de avioneta en Nuevo León, pero sin saber que iba su ex esposa Débora Estrella.

A través de una publicación de redes sociales, el periodista dio cuenta del accidente, del que se refirió como “cae avioneta” donde iba una “pareja”.

Luego de confirmarse la identidad de Débora Estrella como una de las víctimas mortales de este accidente, el presentador de Las Noticias Monterrey decidió borrar la publicación donde reportaba el desplome.