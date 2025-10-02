Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dieron a conocer que el piloto que viajaba con Débora Estrella el día de su muerte, Bryan Ballesteros dio positivo a alcohol y marihuana.

Fue la noche del sábado 20 de septiembre que Débora Estrella, conductora de Milenio Televisión, murió a causa del desplome de la avioneta en la que tomaba clases de vuelo.

Pese a señalamientos de redes, las autoridades de Nuevo León confirmaron que Débora Estrella no era quien conducía la avioneta en la que viajaban, sino el piloto, Bryan Ballesteros.

Piloto que iba con Débora Estrella dio positivo a alcohol y marihuana

Autoridades de la Fiscalía de Nuevo León dieron a conocer que los exámenes realizados en la autopsia al cuerpo de Bryan Ballesteros, piloto que murió con Débora Estrella, dio positivo a alcohol y marihuana.

Acorde con su reporte, el examen toxicológico arrojó 0.183 miligramos de etanol por litro de sangre, por lo que Bryan Ballesteros estaba alcoholizado al momento de pilotear la avioneta.

Sin embargo, la autopsia también detectó marihuana en el cuerpo de Bryan Ballesteros, pero negativa para otras drogas como metanfetaminas o anfetaminas.

Aunque las autoridades de Nuevo León todavía no confirman que el estado fuera la causa del accidente de la avioneta en la que murió junto a Débora Estrella.

Por su parte, los resultados de la autopsia de Débora Estrella no arrojaron ningún consumo de sustancias, ya sea ilegales o medicamentos, como benzodiacepina o carbamazepina, para prevenir convulsiones.