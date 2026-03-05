Los hijos de la alcaldesa morenista de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, publicaron en redes sociales una serie de fotos con dos autos Audi, cada uno con un valor de más de 1 millón pesos.

De acuerdo con reportes, ambos jóvenes habrían recibido los autos de lujo como regalo de cumpleaños, un gasto equivalente a 20 meses completos del salario de la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel.

Pese a la polémica, la alcaldesa de San Cristóbal no ha explicado el origen de los recursos con los que pagó ambos autos Audi.

Fabiola Ricci Diestel, (Especial)

Hijos de Fabiola Ricci Diestel presumen autos Audi de más de 3 millones de pesos

A través de sus perfiles de Instagram, los hijos de la alcaldesa morenista de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, presumieron dos autos Audi con un valor en conjunto de más de 3 millones de pesos.

Los lujosos carros habrían sido dados a Martín e Isaac Sánchez Ricci como regalos de cumpleaños, sin que hasta ahora la alcaldesa morenista de San Cristóbal se haya pronunciado al respecto.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, la alcaldesa tiene un sueldo de 112 mil pesos mensuales brutos, por lo que tendría que haber ahorrado 21 meses íntegros de su sueldo para poder pagarlos.

Criticas a los hijos de la alcaldesa de San Cristóbal

No es la primera vez que los hijos de Fabiola Ricci Diestel enfrentan controversia por sus lujos o viajes a Europa.

Los señalamientos se hicieron más fuertes cuando, en 2025, uno de ellos fue grabado agrediendo a otro menor, hecho por el que la alcaldesa ofreció una disculpa pública.