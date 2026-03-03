Ticketmaster anunció la actualización de su boleto digital, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir fraudes. La medida forma parte de su estrategia para brindar mayor tranquilidad a las y los usuarios desde la compra hasta el acceso al evento.

La compañía destacó que este rediseño es parte de una evolución tecnológica que ha desarrollado durante más de una década, con inversiones en tecnología antifraude, sistemas antibots y protección digital.

¿Qué cambia con el nuevo boleto digital de Ticketmaster?

Al abrir los boletos en la App de Ticketmaster, las y los usuarios notarán un diseño actualizado que puede incluir la imagen del artista, equipo o evento, así como nuevos elementos visuales de seguridad.

Además, el sistema indicará claramente cuándo estará disponible el código dinámico, el cual en algunos eventos podrá activarse días antes del show. Esto es completamente normal y ayuda a prevenir fraudes y reventas engañosas, sin afectar el acceso al recinto.

El nuevo boleto no solo luce diferente, también es más difícil de falsificar. Entre sus innovaciones destaca un elemento visual en movimiento que, al inclinar el teléfono, confirma al personal que el boleto está activo y es auténtico.

Transferencias y Wallet: así funciona el boleto digital de Ticketmaster

Como parte de las medidas de seguridad, ahora las capturas de pantalla y grabaciones están bloqueadas. Si se intenta realizar una, solo aparecerá una pantalla blanca o negra, lo que impide que una imagen sea compartida para cometer fraude.

El boleto puede transferirse o agregarse al Wallet, incluso si el código dinámico aún no es visible. También es posible consultar los detalles del evento desde la aplicación.

Estas mejoras buscan evitar que los usuarios adquieran boletos falsos que impidan el acceso al evento, generen cambios inesperados de asiento o provengan de publicaciones donde el supuesto vendedor ni siquiera cuenta con la entrada.

Con estas medidas, el boleto es único, válido y está vinculado directamente a la cuenta del comprador.

Finalmente, Ticketmaster recordó la importancia de comprar siempre en canales oficiales, evitando redes sociales, reventa informal o sitios no autorizados.

Si la compra se realizó en otro marketplace, es indispensable verificar que el boleto haya sido transferido oficialmente a la cuenta de Ticketmaster:

Inicia sesión en la app

Busca tu evento

Verifica que los boletos aparezcan en tu cuenta

Si están ahí, todo está en orden.

¡Señal de alerta! Si recibiste un enlace que abre en un navegador en lugar de una transferencia oficial dentro de la plataforma, es probable que el boleto sea falso.