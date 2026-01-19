El Gobierno vigilará la venta de boletos para las 3 fechas programadas de los conciertos de BTS en Ticketmaster, logró que alcanza el fandom ARMY, tras levantar la voz en redes sociales para un proceso de venta de boletos transparente.

Luego de que desde la mañanera del pueblo, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un exhorto para Ocesa con el objetivo de “se transparente todo lo que están pidiendo los fans” de BTS.

Asimismo, César Iván Escalante Ruiz de la Profeco precisó que desde que se anunciaron las 3 fechas de conciertos de BTS en la CDMX se ha tenido una demanda en la conversación sobre el tema en su oficina a cargo.

Por lo que la Profeco ha recibido 4 mil 746 documentos y correos electrónicos del ARMY solicitando que se revise que se anuncien los precios a tiempo, además de que se “publiquen los mapas de los asientos, que se determinen los cargos, las condiciones completas de los boletos, los precios de entrada, y que incluyen los paquetes especiales”.

Profeco sigue revisando temas de quejas con Ocesa

Además del tema del momento con BTS, tanto Ocesa como Ticketmaster siguen siendo revisados por la Profeco.

Según lo dicho por César Iván Escalante Ruiz de la Profeco expresó que ante las quejas para Ocesa y Ticketmaster se tiene una comunicación fluida entre las empresa promotora de conciertos.

En el tema de los datos personales en Ocesa, la Profeco aseguró que este tema ha sido vigilado todo el tiempo con el objetivo de que se resguarde la información de manera correcta.