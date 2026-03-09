Live Nation y Ticketmaster logran un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras acusaciones de monopolio.

El acuerdo pone fin a un litigio por monopolio y se evita que Live Nation tenga que vender Ticketmaster tras su fusión en 2010.

Live Nation y Ticketmaster logran acuerdo antimonopolio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos

La compañía de entretenimiento Live Nation Entertainment, propietaria de la plataforma de venta de boletos Ticketmaster, alcanzó este lunes 9 de marzo un acuerdo con las autoridades federales de Estados Unidos.

Esto luego de las acusaciones por presuntas prácticas monopólicas dentro de la industria de conciertos y eventos en vivo en Estados Unidos.

Cambios en conciertos: Ticketmaster respalda nuevas reglas de Profeco (Ticketmaster )

El acuerdo pondría fin a una batalla legal de dos años y sería un paso muy importante en uno de los casos antimonopolio más notorios de las últimas décadas.

Tras una semana de testimonios, Live Nation y el Departamento de Justicia habría llegado a un acuerdo que incluiría varios cambios estructurales destinados a fomentar una mayor competencia en el mercado de venta de entradas, entre los que se encontrarían:

Eliminación de contratos de exclusividad que la empresa mantiene con artistas y promotores a nivel internacional

La empresa también se desprenderá de hasta 13 anfiteatros y reservará el 50% de los boletos para recintos no exclusivos. Live Nation aseguró que no es propietaria de esos recintos, sino que únicamente los alquila.

Implementar un sistema independiente de venta de boletos para terceros, lo que permitiría que empresas como SeatGeek y StubHub puedan ofrecer boletos primarios a través de la plataforma.

No podrá tomar represalias contra un recinto que elija a otro distribuidor principal de boletos

Tendrá que pagar millones de dólares en multas civiles

Un funcionario del Departamento de Justicia señaló a CNBC que se busca abrir el mercado y reducir el poder que Live Nation y Ticketmaster han concentrado durante años en los eventos en vivo.

Lo que permitiría reducir los precios al ofrecer más opciones tanto a los artistas como a los consumidores.

Aunque un grupo de estados se unió al Departamento de Justicia para firmar el acuerdo, otros estados podrán continuar con sus propias demandas.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, declaró que su oficina seguirá adelante con las acciones legales contra la compañía, ya que considera que el acuerdo no resuelve el problema central del caso.

Live Nation, fusionada con Ticketmaster, afronta acusaciones por vulnerar la competencia en Estados Unidos

Desde hace varios años, Live Nation ha enfrentado acusaciones por un control excesivo sobre la venta de boletos para conciertos en Estados Unidos.

En 2022, el Departamento de Justicia inició una investigación después de que Ticketmaster sufriera múltiples fallas durante la venta de entradas para la gira The Eras Tour de Taylor Swift.

En 2024, el Departamento de Justicia, junto con 40 estados, presentó una demanda que buscaba incluso separar a Live Nation y Ticketmaster.

Esto luego de que se señaló que ambas empresas han operado como una potencia integrada verticalmente:

Live Nation se encarga de la promoción de eventos y la gestión de recintos

Ticketmaster controla la venta primaria de boletos, incluidos los precios y las tarifas

Ticketmaster (Ticketmaster)

El Departamento de Justicia consideró que Live Nation usaba contratos a largo plazo con recintos para impedir que trabajaran con plataformas rivales de venta de boletos.

Los críticos sostienen que esa interdependencia ha fomentado comportamientos anticompetitivos, además de acciones que iban contra el cliente:

Un servicio al cliente deficiente

Precios confusos

Tarifas elevadas de venta de entradas

Restricciones a la reventa de entradas

En este sentido, se acusó a Live Nation de usar su control sobre los principales recintos y relaciones de venta de boletos para excluir a la competencia y mantener el poder monopólico.

A estas acusaciones se sumó en septiembre pasado la Federal Trade Commission, que denunció a Live Nation por supuestas prácticas ilegales dentro del mercado de reventa de entradas.

Por su parte, Live Nation ha negado sistemáticamente haber actuado de forma indebida.