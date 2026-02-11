Ticketmaster lanzó un nuevo comunicado acerca de la venta de boletos para los conciertos de BTS, donde aseguran que no hubo precios dinámicos, a pesar de las declaraciones de ARMY.

Pues desde el día de la venta de boletos de los conciertos de BTS, las ARMY han declarado que Ticketmaster no respetó los precios, cambiándolos a último minuto.

BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+)

Ticketmaster señala a ARMY que el precio de los boletos de BTS nunca cambió

En su comunicado, Ticketmaster asegura a ARMY que el precio de los boletos de BTS fue el mismo anunciado anteriormente en los canales oficiales.

Asimismo, señalaron que Ticketmaster no usa algoritmos ni precios dinámicos en sus ventas, ya sea para el concierto de BTS o algún otro.

Al mismo tiempo se aseguró que las ARMY pudieron ver en todo momento el valor total de los boletos, incluyendo los cargos por servicio de la plataforma.

Además, aclararon nuevamente que los precios de las entradas son definidos tanto por el organizador del evento —OCESA en este caso— como el artista y su equipo.

Concluyendo que no hubo ninguna clase de movimiento oculto y que todo fue transparente desde el primer momento que salieron los boletos de BTS a la venta.

BTS, agrupación de Corea del Sur. (EFE)

Ticketmaster también menciona a ARMY que no hubo venta física de boletos de BTS

Otra cosa que fue muy comentada en su momento es que hubo venta física de boletos de BTS, algo que Ticketmaster negó al ARMY en su reciente comunicado.

Ticketmaster aseguró al ARMY que no se vendió ni un solo boleto de BTS en taquillas o puntos de venta relacionados, todo se hizo a través de la plataforma en línea.

Hay que señalar que estas dos afirmaciones contradicen la versión del ARMY, que han mostrado toda clase de fotos, videos y audios asegurando que sí hubo boletos físicos y precios dinámicos.

Afirmando que los precios se elevaron de último momento y que hubo mucha gente que adquirió boletos físicos en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Sin olvidar que presentaron pruebas de revendedores que supuestamente ya tenían accesos incluso antes de que iniciara la venta en Ticketmaster.