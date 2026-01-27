Ticketmaster reiteró su compromiso con los fans y reconoció la enorme expectativa generada por el tour de BTS, el cual provocó una demanda sin precedentes durante el proceso de venta de boletos.

De acuerdo con la empresa, más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a su plataforma en busca de entradas y, durante las preventas y la venta general, se registró un pico de más de 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual.

La compañía destacó que esta cifra contrastó con la disponibilidad total de 136 mil 400 boletos, correspondientes a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, conforme a la configuración del escenario y la capacidad del recinto.

Ticketmaster aclara polémica por la disponibilidad de boletos de BTS

Ticketmaster señaló que la diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles hizo imposible satisfacer la totalidad de la demanda.

Asimismo, explicó que Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Según la empresa, los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, de acuerdo con la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta general.

Subrayó que la venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, por lo que no se emitieron boletos físicos en ninguna etapa del proceso.

La empresa rechazó de manera categórica la reventa ilegal, al considerar que es una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público.

Ticketmaster advierte sobre plataformas de reventa ajenas

Ticketmaster aclaró que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos cuya existencia no es verificada, e incluso pueden ofrecer entradas que aún no han sido adquiridas.

Enfatizó que ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria de boletos.

La compañía señaló que la reventa ilegal es un desafío para toda la industria del entretenimiento, por lo que requiere esfuerzos coordinados entre autoridades, promotores y plataformas. En este contexto, reiteró su colaboración con las autoridades para la protección de los consumidores, el combate a prácticas abusivas y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.

Finalmente, Ticketmaster llamó a las y los fans a no adquirir boletos en plataformas no oficiales, ya que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan tanto al público como a la industria en su conjunto.