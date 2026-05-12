La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, responde a quejas de automovilistas por retenes en Culiacán.

Ante las constantes molestias que provocan los retenes en Culiacán por parte de las autoridades, Yeraldine Bonilla mandó un mensaje a la ciudadanía.

Esto respondió Yeraldine Bonilla a quejas de automovilistas por retenes en Culiacán

Yeraldine Bonilla pidió a los automovilistas tener paciencia por las molestias que pueden causar los retenes en Culiacán:

La gobernadora de Sinaloa expresó que, pese al tráfico que generan, los retenes son “estrategias” en tema de seguridad pública.

Además, Yeraldine Bonilla puntualizó que no son permanentes y que se liberarán para mejorar el tráfico que afecta a la entidad.

“Esto es parte de la implementación de las estrategias que se están haciendo aquí en el estado de Sinaloa en tema de seguridad pública. Pedirle a los ciudadanos de Culiacán, a los ciudadanos de Imala y la zona norte de Culiacán que tengan paciencia, que estos operativos no son permanentes, solamente están por algún tiempo y que se van a quitar para que siga fluyendo el tráfico." Yerarldine Bonilla

Yerarldine Bonilla expresó que el objetivo de los retenes es combatir la violencia y la delincuencia que se vive en Culiacán desde hace meses.

Igualmente, Bonilla mencionó que los operativos en Sinaloa han dado “muy buenos resultados” en el estado.

Yeraldine Bonilla (Redes Sociales)

Destacando que los filtros de seguridad federal han ayudado a la detención de cerca de 2 mil generadores de violencia en el Culiacán.

Actualmente, los retenes en Culiacán son realizado por elementos del:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana de México

No obstante, la ciudadanía ha expresado su molestia por el tráfico que se genera.

En redes sociales, los automovilistas en Culiacán han mostrado el caos vial que viven ante los retenes de seguridad que llevan a cabo las autoridades.