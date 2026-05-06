Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá con Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Sí, no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero sí, por supuesto, hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 6 de mayo de 2026, Sheinbaum aclaró que la salida de Rubén Rocha fue una decisión personal y no una imposición presidencial.

La presidenta de México subrayó que la reunión con Yeraldine Bonilla será clave para garantizar estabilidad en Sinaloa y atender las necesidades de la entidad.

Claudia Sheinbaum descarta haber decidio por Rubén Rocha

Claudia Sheinbaum aclaró que la licencia de Rubén Rocha Moya fue una decisión personal y descartó que ella lo haya decidido.

Dijo “depende de él. O sea, imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no”.

De la misma manera dijo que fue decisión personal del alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendivil, haber pedido licencia para dejar su cargo de manera temporal el 1 de mayo.

Claudia Sheinbaum dijo que ante los señalamientos autoritarismo en su gobierno, la decisión de Rocha muestra que ella no es parte del “presidencialismo de la época de las calandrias griegas”.

Ruben Rocha pidió licencia pero no todos han tomado la misma decisión

A pesar de que Rubén Rocha y Juan de Dios Gámez pidieron licencia, quien no ha solicitado licencia es el senador Enrique Inzunza quien este 6 de mayo debería haberse integrado al trabajo de la Comisión Permanente del Congreso pero anunció de ultimo momento que no acudiría.

Los tres forman parte de la lista de 10 personas que Estados Unidos pide detener con fines de extradición.