El Gabinete de Seguridad informó que tras el hallazgo de diez personas asesinadas en municipios del estado de Zacatecas se ha intensificado la presencia operativa mediante el despliegue de fuerzas de los tres niveles de gobierno en la región.

Actualmente, especialistas realizan labores periciales para identificar formalmente a las víctimas y avanzar en las diligencias legales necesarias.

El gobierno ha enfatizado su compromiso de combatir la impunidad y garantizar que se haga justicia tras el hallazgo de 10 personas sin vida en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Gabinete de Seguridad refuerza operativos tras hallazgo de 10 personas asesinadas en Zacatecas

Tras el hallazgo de 10 personas asesinadas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, el Gabinete de Seguridad emitió un pronunciamiento y detalló las acciones a seguir para abordar esta situación en Zacatecas.

El Gabinete informó que mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para realizar las investigaciones necesarias.

Anunciaron el despliegue operativo en la zona afectada, contando con la participación de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para aumentar la presencia institucional.

Se detalló el despliegue de equipos especializados para fortalecer las indagatorias y recabar información crítica que permita avanzar en el caso, esclarecer los hechos y lograr la detención de los responsables.

Las autoridades precisaron que se están llevando a cabo trabajos periciales para la identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes.

Gabinete de Seguridad investiga hallazgo de 10 personas asesinadas en Zacatecas (@GabSeguridadMX / X )

El Gabinete de Seguridad fue enfático al declarar que “no habrá impunidad” ante estos hechos.

Esto es lo que se sabe sobre el hallazgo de 10 personas asesinadas en Zacatecas

El hallazgo de 10 personas asesinadas en Zacatecas ocurrió el sábado 18 de julio de 2026 en una jornada de violencia que afectó a tres municipios del estado: Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Cinco víctimas fueron encontradas colgadas de un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Otras cuatro fueron halladas en el municipio de Morelos y una más en Sain Alto.

Una de las víctimas ha sido identificada como Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, quien fue presidente municipal de Sombrerete (2016-2018) por el PAN y era un conocido empresario del sector minero.

Reportes indican que Castrejón fue privado de su libertad por civiles armados en su domicilio alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado.

Su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera federal, presentaba signos de tortura, heridas de bala y estaba semidesnudo.

Se convocó a una sesión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, con la participación del comandante de la Quinta Región Militar, para dar seguimiento puntual a las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realiza trabajos periciales y diligencias para identificar al resto de las víctimas.