Uruapan, Michoacán, es la ciudad que encabeza la lista de municipios en México con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resaltado de los datos levantados en diciembre de 2025 se da a conocer cuando están por cumplir de tres meses de su exalcalde, Carlos Manzo.

Los resultados son producto de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Uruapan y Culiacán encabezan las ciudades con mayor percepción de inseguridad

Uruapan, Michoacán, presenta un porcentaje de percepción de inseguridad en 88.7 por ciento.

Luego de Uruapan, Michoacán, se encuentran con mayor percepción de inseguridad Culiacán, Sinaloa, con 88.1 por ciento y Ciudad Obregón, Sonora, con 88.0 por ciento.

Uruapan, Michoacán: 88.7%

Culiacán, Sinaloa: 88.1%

Ciudad Obregón Sonora: 88.0%

Culiacán, Sinaloa, lleva casi año y medio de violencia generada por la guerra interna entre Chapitos y Mayos.

Grecia Quiroz también exige justicia en caso Carlos Manzo en Uruapan

Tras la captura de César Sepúlveda Arellano, El Botox, en Michoacán, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, exigió justicia para Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.

La funcionaria felicitó al gobierno federal por la captura de El Botox, pero dijo esperar resultados sobre los autores intelectuales del caso de Carlos Manzo y que estos estén tras las rejas.

El Botox fue capturado por ser el presunto asesino de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, Michoacán en octubre de 2025, un mes antes que Carlos Manzo.