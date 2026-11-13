La T-MEC Terminal Puerto del Norte, desarrollada por Mota-Engil México en colaboración con la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas (API Tamaulipas), concretó el embarque de aproximadamente 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio de Orbia Mexichem con destino al puerto de Pecém, Brasil.

La operación se realizó mediante el zarpe del buque UAL Fortitude y representa una nueva alternativa de exportación marítima para las empresas industriales del noreste de México, además de abrir posibilidades para establecer nuevas conexiones comerciales internacionales.

Puerto del Norte conecta la producción de Orbia Mexichem con mercados internacionales

El traslado de la mercancía comenzó en las instalaciones industriales de Orbia Mexichem, ubicadas en Matamoros, desde donde recorrió 84 kilómetros por vía terrestre hasta la terminal portuaria. Posteriormente, el cargamento continuó su trayecto por mar hacia Brasil.

La cercanía entre los centros de producción y la infraestructura portuaria representa una oportunidad para reducir los recorridos terrestres y optimizar tiempos y costos logísticos para las empresas de la región.

Para fortalecer la capacidad operativa del puerto, Mota-Engil México ha destinado más de 400 millones de pesos al desarrollo de infraestructura y a su transformación en una plataforma logística multipropósito.

Entre las obras realizadas se encuentran la adecuación de curvas y accesos carreteros, la habilitación de áreas operativas, patios de almacenamiento y vialidades internas, así como la instalación de superpostes de iluminación.

El proyecto también contempla una bodega de almacenamiento de 4 mil metros cuadrados y oficinas administrativas de 310 metros cuadrados. A esto se suman los trabajos de dragado ejecutados por la empresa Boskalis, que permitieron mejorar las condiciones del canal de navegación y fortalecer la capacidad del puerto para recibir embarcaciones comerciales.

Puerto del Norte envía primer embarque de Orbia Mexichem a Brasil (Cortesía)

Mota-Engil prevé ampliar la capacidad de Puerto del Norte hacia 2028

La terminal busca atender las necesidades logísticas de empresas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, aprovechando su ubicación cercana a la frontera entre México y Estados Unidos.

Su operación multipropósito contempla el manejo de carga general, productos industriales, graneles y mercancías relacionadas con el sector energético. Como parte de sus planes de expansión, Mota-Engil México prevé que para 2028 contará con capacidades de casi 500 metros de muelles, con el propósito de recibir más embarcaciones y atender nuevos sectores industriales.

La primera exportación de Orbia Mexichem fue resultado de la coordinación comercial y logística con la terminal, mediante la integración del transporte terrestre, almacenamiento, servicios portuarios y traslado marítimo internacional. De acuerdo con la información del proyecto, esta operación establece las bases para una relación comercial de largo plazo y la realización de nuevos embarques.

El desarrollo de la terminal ha contribuido a generar cerca de 100 empleos directos e indirectos y contempla oportunidades de crecimiento económico para comunidades cercanas, entre ellas Higuerillas y El Mezquital.

En la ceremonia de zarpe participaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; autoridades de la Secretaría de Marina y de la Aduana de Matamoros; representantes de API Tamaulipas, así como directivos de Orbia Mexichem y Mota-Engil México.

Con esta operación, la T-MEC Terminal Puerto del Norte busca incrementar el movimiento de mercancías, atraer nuevos clientes y ampliar las alternativas logísticas para las empresas del noreste del país.