Armando Ríos Piter regresó a la política tras 9 años de ausencia con su registro como precandidato al gobierno de Guerrero en las elecciones 2027.

El exmilitante del extinto PRD compartió que buscará la gubernatura de Guerrero de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

“Hoy me voy a registrar como precandidato…viene una precampaña y sí, voy a volver a incursionar en política después de 9 años” Armando Ríos Piter

Armando Ríos Piter va por la gubernatura de Guerrero en elecciones 2027

Armando Ríos Piter compartió que se registrará este jueves 12 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, como precandidato al gobierno de Guerrero para las elecciones 2027.

Asimismo, señaló que considera que Guerrero puede haber “un cambio en la correlación actual de fuerzas”.

“Es un momento interesante y creo que en Guerrero puede haber un cambio en la correlación actual de fuerzas” Armando Ríos Piter

Asimismo, resaltó que en esta ocasión decidió contender por el gobierno de Guerrero porque el estado no sólo ha caído en los niveles de pobreza, llegando a ser el tercer estado más pobre del país, sino que la violencia y la inseguridad ha ido en incremento.

Armando Ríos Piter busca quitar a Morena del gobierno de Guerrero

Por otra parte, Armando Ríos Piter señaló que su registro como precandidato al gobierno de Guerrero por MC no es para quitar algunos votos a Morena, sino para ganar la gubernatura.

Ríos Piter señaló que está convencido “de que podemos ganar” en las elecciones 2027.

“Si les dejamos a Morena que solo ellos presenten una propuesta mala y limitada por ponernos al frente, va a ser un paseo de niños para ellos, pero no se los vamos a permitir y estoy convencido de que les podemos ganar” Armando Ríos Piter

Asimismo, aseguró que se siente “completo, fuerte y más maduro” por lo que decidió regresar a la política.

En este sentido, señaló que está buscando dialogar con otros partidos para que vean a MC como “una opción fresca y viable para cambiar la correlación de fuerzas y ganar a los morenistas”.