Américo Villarreal Anaya destacó los avances alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal y afirmó que Tamaulipas está incorporado a grandes proyectos nacionales de infraestructura y desarrollo.

Desde los jardines de Palacio Nacional, luego de participar en la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador tamaulipeco subrayó la importancia que tiene la entidad dentro de los proyectos estratégicos del Gobierno de México.

Constatamos los grandes avances en estos dos años de su administración, pero también cómo nuestra entidad está incorporada en grandes proyectos de infraestructura y de oportunidades de desarrollo que tiene para nuestra entidad en este gran crecimiento que está teniendo nuestro país. Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas.

Américo Villarreal destaca inversión en infraestructura para Tamaulipas

El mandatario tamaulipeco subrayó que estos proyectos forman parte del crecimiento que registra el país y representan nuevas posibilidades para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de bienestar de las familias tamaulipecas.

La coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal se refleja en proyectos carreteros, ferroviarios, hidráulicos, energéticos, portuarios, de salud y bienestar social que se encuentran en desarrollo en distintas regiones de Tamaulipas.

En materia carretera, el Gobierno Federal atiende más de mil 700 kilómetros de carreteras federales en el estado y durante este año se adicionaron 2 mil millones de pesos para su rehabilitación. A estas acciones se suman las que realiza el Gobierno de Tamaulipas en la red estatal y el nuevo esquema para recuperar caminos rurales y terciarios.

Durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum también destacó el impulso al Corredor del Golfo de México, así como la ampliación de la conexión carretera de Tampico a Reynosa, pasando por Ciudad Victoria.

Tamaulipas fortalece infraestructura hidráulica y conectividad

Uno de los rubros con mayor inversión es el agua. Durante los primeros dos años de la administración de Sheinbaum se han destinado cerca de 7 mil 500 millones de pesos a infraestructura hidráulica en Tamaulipas.

Entre los proyectos destacan la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que abarcan 300 mil hectáreas y beneficiarán a más de 5 mil agricultores, así como la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, una obra largamente esperada para garantizar el abasto de agua y fortalecer las posibilidades de desarrollo de la capital.

Tamaulipas concentra más de 19 cruces internacionales y constituye uno de los principales corredores del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, condición que se busca fortalecer con nuevos proyectos ferroviarios, aduaneros, carreteros y portuarios.

A ello se suman proyectos como el tren de pasajeros hacia Nuevo Laredo, la modernización de la infraestructura aduanera y el fortalecimiento de los puentes internacionales, además del desarrollo portuario en Matamoros, obras que Villarreal Anaya ha considerado estratégicas tanto para Tamaulipas como para la economía nacional.

En materia de bienestar, más de 19 programas federales representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales en la entidad. Estos recursos se destinan a pensiones para adultos mayores, becas, apoyos educativos y otros programas dirigidos directamente a las familias.

Américo Villarreal destaca avances de Tamaulipas en energía, salud y seguridad

En el sector energético, Tamaulipas registra una cobertura eléctrica de 99.9 por ciento y avanza en nuevos proyectos de generación. Villarreal informó recientemente que se han autorizado cerca de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico.

Además, cinco municipios cuentan ya con una nueva clasificación de tarifa eléctrica de verano y otros 10 se encuentran en proceso ante la Comisión Federal de Electricidad.

La coordinación con la Federación también se extiende a salud y seguridad. Tamaulipas ocupó durante 2023, 2024 y 2025 el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de la Beneficencia Pública, mientras que, de acuerdo con el gobernador, el trabajo conjunto entre instituciones federales y estatales ha permitido reducir 87 por ciento los homicidios dolosos durante su administración.

Al concluir el Segundo Informe de Gobierno, el gobernador celebró los resultados presentados por Claudia Sheinbaum y refrendó la importancia de mantener el trabajo conjunto para aprovechar las oportunidades que se abren para Tamaulipas dentro del desarrollo nacional.