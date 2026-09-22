T-MEC Terminal Puerto del Norte, en el Puerto de Matamoros, iniciará operaciones con una carga de trifluoruro de aluminio producida en Matamoros, que será el primer flujo de mercancía de la industria local con conexión marítima hacia Brasil.

La mercancía pertenece a Orbia Fluor & Energy Materials, negocio de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., y tendrá como destino Pecém, Brasil. Antes de su salida por vía marítima, el producto permanecerá en las instalaciones de la terminal para realizar las actividades de recepción y almacenamiento correspondientes.

El movimiento comenzó fuera del recinto portuario. Desde la planta de Orbia en Matamoros, las unidades recorren aproximadamente 84 kilómetros hasta T-MEC Terminal Puerto del Norte. Al llegar, la carga pasa por procesos de pesaje y controles operativos antes de ser trasladada a las áreas destinadas para su almacenamiento.

La operación representa el primer tramo de una cadena que conecta la producción industrial de Tamaulipas con el transporte marítimo internacional. El siguiente paso será la llegada de la embarcación que trasladará el producto hacia Pecém.

Puerto de Matamoros realiza mantenimiento en infraestructura marítima

El inicio de actividades de T-MEC Terminal Puerto del Norte coincide con trabajos de mantenimiento en la infraestructura marítima del Puerto de Matamoros.

Las labores se realizan dentro del periodo programado del 18 al 25 de septiembre de 2026 y abarcan el canal de acceso a la navegación y la dársena de operaciones de T-MEC Terminal Puerto del Norte.

Para estos trabajos se utiliza la draga de tolva autopropulsada Crestway, mientras que Boskalis está a cargo de la ejecución de las labores de mantenimiento en las zonas destinadas al acceso y las operaciones portuarias.

De esta manera, en el Puerto de Matamoros se desarrollan de forma paralela dos procesos: el mantenimiento de las condiciones de navegación y el movimiento de carga que ya comenzó desde la industria local.

Puerto de Matamoros inicia nueva ruta de carga hacia Pecém, Brasil (Cortesía)

T-MEC Terminal Puerto del Norte prepara embarque de carga hacia Brasil

El siguiente paso de la operación será la recepción de la embarcación que realizará el embarque de la mercancía almacenada en la terminal, con destino a Pecém, Brasil.

La ruta de la carga comienza con la producción de trifluoruro de aluminio en la planta de Orbia en Matamoros. Posteriormente, el producto es trasladado por vía terrestre durante aproximadamente 84 kilómetros hasta T-MEC Terminal Puerto del Norte.

Una vez en la terminal, la mercancía es recibida, pesada y sometida a los controles operativos correspondientes antes de permanecer almacenada hasta la llegada de la embarcación que realizará su traslado marítimo hacia Brasil.

Con este movimiento, el Puerto de Matamoros inicia una nueva etapa de actividad regular para T-MEC Terminal Puerto del Norte, mientras continúan los trabajos de mantenimiento en parte de su infraestructura marítima.

El próximo embarque hacia Pecém dará continuidad a una operación que comenzó en la industria de Matamoros y que incorpora al puerto como enlace entre la producción regional y una ruta marítima internacional.