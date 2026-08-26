La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya pusieron en marcha una estrategia integral de infraestructura para aprovechar la condición fronteriza, marítima y energética de Tamaulipas, con el objetivo de impulsar el comercio exterior y consolidar a la entidad como uno de los principales nodos logísticos de México.

La estrategia contempla comunicar de manera más eficiente los puertos del Golfo de México con la frontera norte para ampliar las capacidades industriales del estado. La plataforma logística cuenta con mil 182.6 kilómetros de vías férreas, más de 14 mil kilómetros de carreteras, tres puertos de altura, cinco aeropuertos internacionales y 49 parques industriales.

Asimismo, Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en transporte carretero y ferroviario dentro del comercio entre México y Estados Unidos, además del sexto lugar en exportaciones generales con un valor de 27 mil 871.2 millones de dólares.

Corredor del Golfo Norte, tren Saltillo-Nuevo Laredo y la sede de la ANAM transformarón la frontera

Uno de los pilares de este plan es el Corredor del Golfo Norte, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Ciudad Victoria, el cual contempla una inversión superior a 39 mil millones de pesos para modernizar 503 kilómetros de carreteras a cuatro carriles entre 2026 y 2030, conectando las regiones sur, centro y norte del estado.

A esta red vial se suma el nuevo tren Saltillo-Nuevo Laredo, proyecto de 395.7 kilómetros y una inversión de 138 mil 600 millones de pesos que reforzará la conexión con Coahuila y Nuevo León.

En esa misma frontera, se avanza en la modernización del Puente Internacional Nuevo Laredo III con mil 400 millones de pesos, así como en la construcción de la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), donde el Gobierno Federal destina 4 mil 500 millones de pesos.

Por su parte, el mandatario estatal Américo Villarreal destacó que estos megaproyectos en materia ferroviaria, carretera y aduanera consolidan a la entidad como la principal puerta de entrada del comercio terrestre hacia Estados Unidos y Canadá.

Tamaulipas se consolida como eje logístico y energético con inversión federal. (Cortesía)

Del Puerto del Norte al proyecto petrolero Campo Trión: las obras marítimas e industriales en el Golfo

La visión logística se extiende hasta la costa del Golfo. Tras permanecer detenido por más de dos décadas, el Puerto del Norte en Matamoros inició operaciones como el tercer puerto de altura del estado, abriendo un nuevo nodo comercial y energético para el noreste del país.

Más al sur, el puerto de Altamira se consolida como un punto estratégico al generar 63 mil empleos directos y registrar un flujo comercial de 43 mil 608.3 millones de dólares. Frente a sus costas, Woodside Energy y Pemex desarrollan el proyecto petrolero en aguas ultraprofundas Campo Trión, con una inversión superior a los 10 mil millones de dólares para iniciar producción en 2028 y alcanzar hasta 100 mil barriles diarios.

En la misma zona avanza la terminal de gas natural licuado junto con New Fortress Energy, con una inversión de 4 mil millones de dólares desarrollada en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tamaulipas se consolida como eje logístico y energético con inversión federal. (Cortesía)

Tamaulipas se consolida como una red logística integral para el desarrollo de México

El plan del Gobierno Federal y estatal abarca también la seguridad energética e hídrica de la entidad. En Reynosa se construye el Gasoducto Libramiento Reynosa, obra de 58 kilómetros y 2 mil 980 millones de pesos que registra un avance del 97% para modernizar el transporte de gas natural.

En materia de agua, la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria implica 2 mil 600 millones de pesos para duplicar el abastecimiento a mil 500 litros por segundo. A la par, en Nuevo Laredo se ejecuta el Programa Integral de Saneamiento con mil 502.2 millones de pesos para la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales.

Vista en su conjunto, esta infraestructura no representa obras aisladas, sino un corredor articulado donde las carreteras acercan las regiones productivas, los ferrocarriles extienden las rutas hacia Norteamérica y los puertos y proyectos energéticos potencian el desarrollo industrial.

De esta manera, la coordinación entre Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal transforma la ubicación geográfica de Tamaulipas en una ventaja competitiva de largo plazo, afianzando a la entidad como el motor logístico y comercial indispensable del país.