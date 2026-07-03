La entrada en operación del T-MEC Terminal Puerto del Norte consolida a Puerto del Norte Matamoros como una nueva plataforma logística para el comercio exterior y el desarrollo industrial del noreste del país.

El inicio de actividades de la terminal fue abordado durante el encuentro “México en decisión 2026: Puerto del Norte-Matamoros, en operación”, donde autoridades y representantes del sector privado analizaron el impacto que tendrá esta infraestructura en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Durante las exposiciones de los funcionarios se destacó que la terminal opera como una plataforma multipropósito para carga general, graneles, operaciones RoRo, carga contenerizada y servicios offshore.

Gracias a su ubicación estratégica frente al Golfo de México y su cercanía con la frontera de Estados Unidos, Puerto del Norte Matamoros busca fortalecer la competitividad logística de la región.

El Puerto del Norte Matamoros inicia operaciones para impulsar logística, industria y comercio exterior. (cortesía)

Gustavo Guzmán Fernández presenta avances de la terminal

Durante la jornada, el director general de API Tamaulipas Puerto del Norte–Matamoros, Gustavo Guzmán Fernández, presentó los avances alcanzados en la terminal y los proyectos que permitirán fortalecer su operación.

Asimismo, la presidenta de COPARMEX Matamoros, María Dolores Ramírez Andrade, y la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, abordaron el impacto económico que tendrá la infraestructura para la generación de inversiones y empleos en la región.

Posteriormente, expuso la estrategia financiera del proyecto, mientras que el director general de Puertos de Mota-Engil México, Juan Carlos Ocejo Pérez, detalló las capacidades operativas de la terminal para atender actividades industriales, logísticas y energéticas.

Puerto del Norte Matamoros fortalecerá conectividad y sector energético

El director general de Puertos de Mota-Engil México, Juan Carlos Ocejo Pérez, explicó que entre los trabajos en desarrollo se encuentran mejoras carreteras, el fortalecimiento de la disponibilidad energética y las condiciones operativas de la Fase 0 del proyecto.

Además, destacó que la cercanía con el proyecto Trión y con la zona del Cinturón Plegado Perdido representa una ventaja estratégica para las operaciones costa afuera relacionadas con el sector energético.

Entre las obras previstas figura el dragado de mantenimiento del canal de navegación y del área de muelle, trabajos que estarán a cargo de Boskalis y permitirán recibir embarcaciones de hasta ocho metros de calado.

También se informó sobre la incorporación de Woodside Energy como usuario estratégico para el proyecto Trión.

El Puerto del Norte Matamoros inicia operaciones para impulsar logística, industria y comercio exterior. (cortesía)

COPARMEX destaca relevancia del T-MEC para el comercio regional

El encuentro concluyó con un recorrido por el canal de navegación encabezado por el contralmirante Víctor Manuel Salas Hernández.

Durante la reunión, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó la relevancia del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para el crecimiento de la región.

El presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, aseguró que el tratado seguirá vigente hasta 2036 y que el papel de Puerto del Norte Matamoros fortalecerá el comercio entre los tres países.

Al evento asistieron representantes del Gobierno de Tamaulipas, de API Tamaulipas, de T-MEC Terminal Puerto del Norte y de Mota-Engil México, además de organismos empresariales como COPARMEX, CANACINTRA, INDEX, AMPI, CANACAR, CANIRAC, CMIC, CCE, CTM.