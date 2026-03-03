La comunidad de la UAEM se une para buscar a Kimberly Joselin Ramos

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se unió para exigir la búsqueda de Kimberly Joselin Ramos, estudiante de contaduría desaparecida desde el 20 de febrero.

En este sentido, Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM, emitió un mensaje en donde se sumó a esta petición, y lanzó un llamado para priorizar el dialogo en la búsqueda de justicia por Kimberly Joselin Ramos.

Estudiantes y rectora de UAEM exigen localización de Kimberly Joselin Ramos

Familiares y estudiantes de la UAEM llevaron a cabo una manifestación en las inmediaciones de la institución, con el fin de exigir mayor seguridad en los Campus, así como para pedir justicia por el caso Kimberly Joselin Ramos.

Viridiana Aydeé León Hernández señaló que a la UAEM “le falta Kimberly”, por lo que dijo no cesarán en los esfuerzos para que, junto a su familia, se exija justicia por su desaparición.

En este sentido, calificó como una prioridad los esfuerzos para su localización, extendiendo esta situación hasta las autoridades.

No obstante, León Hernández reprochó actos de violencia que hayan cometido integrantes de la comunidad UAEM, pues dijo esta no debe imponerse sobre el diálogo.

La rectora de la UAEM refrendó su compromiso para velar por la seguridad de los estudiantes, condenando actos de violencia que dijo ponen en riesgo a la comunidad universitaria.

En este sentido, aseveró que siempre “el diálogo une”, instando a la comunidad universitaria a que se mantenga unida y a que, sin violencia, se busque la aparición de Kimberly Joselin Ramos.