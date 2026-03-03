Víctor Aureliano es un político mexicano del partido Morena que actualmente se desempeña como senador de la República por el estado de Morelos en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Víctor Mercado Salgado?

Víctor Aureliano Mercado Salgado es un político y servidor público mexicano, que cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en la vida política de Morelos. Fue elegido como senador por mayoría relativa en las elecciones federales de 2024, representando a Morelos con un resultado histórico en número de votos obtenidos.

¿Qué edad tiene Víctor Mercado Salgado?

Víctor Mercado nació el 10 de septiembre de 1961, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿Víctor Mercado Salgado tiene esposa?

Sí, Víctor Mercado está casado con Blanca Quiroz.

Víctor Mercado Salgado, senador por Morena (FB: Víctor Mercado)

¿Qué signo zodiacal es Víctor Mercado Salgado?

Al haber nacido el 10 de septiembre, Mercado Salgado es Virgo, signo de tierra que se caracteriza por ser metódico, perfeccionista y práctico.

¿Víctor Mercado Salgado tiene hijos?

Sí, Mercado Salgado tiene dos hijos junto a su esposa: Federico y Emiliano.

¿Qué estudió Víctor Mercado Salgado?

Víctor Mercado Salgado tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Morelense de Estudios Superiores.

¿En qué ha trabajado Víctor Mercado Salgado?

Víctor Mercado cuenta con una amplia trayectoria dentro de la vida política, destacando cargos como: