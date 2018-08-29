México.- César “N”, alias “El Botox”, presunto líder del brazo armado del grupo criminal de “Los Viagra”, fue detenido por elementos del Ejército y del Grupo Antisecuestros en Morelos, informó la Fiscalía General de esa entidad.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que de acuerdo con investigaciones, el sujeto está relacionado con el homicidio de Javier Ureña, encargado de Despacho de la Alcaldía de Buenavista, ocurrido el pasado 27 de junio.

También, indicó, se le vincula con los bloqueos carreteros y la quema de vehículos registrados en la zona de la tierra caliente michoacana.

Aureoles destacó que a César “N” se le identifica como líder del brazo armado de “Los Viagra” y segundo al mando del mismo grupo delincuencial, por lo que es considerado objetivo prioritario del Gobierno de Michoacán, dentro de la Operación Limpieza.

El Gobernador señaló que el detenido será trasladado en las próximas horas a Michoacán, en donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.