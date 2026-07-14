María Felicia Jiménez, la esposa de Víctor Rodríguez Padilla, pidió a la jueza de Atlacholoaya, Morelos “ser escuchada” para hablar del perdón otorgado al exdirector de Pemex.

Aunque la tercera audiencia de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, inició a las 8:15 am, la jueza decidió aplazarla para que la víctima María Felicia Jiménez llegara a ratificar su carta.

María Felicia Jiménez pide ser escuchada tras darle el perdón a Víctor Rodríguez Padilla

La víctima y esposa de Víctor Rodríguez Padilla, le dio el perdón al exdirector de Pemex mediante una carta redactada el 10 de julio de 2026. Sin embargo, ahora es ella misma quien pide ser escuchada.

A través de un reporte con Azucena Uresti se informó que la jueza dio a conocer que en la tercera audiencia contra el exfuncionario, María Felicia Jiménez pidió ser escuchada.

Sumado a ello, se notificó a Jiménez que debía asistir para ratificar de forma presencial la redacción de la carta donde le da el perdón a Víctor Rodríguez Padilla.

“La jueza pidió que estuviera presente para ratificar esta carta donde se solicita el perdón al exdirector por la violencia familiar (...) al decir de los abogados de la señora María Felicia Jiménez, ella pidió ser escuchada en la audiencia de suspensión de este proceso”. Andrea Meraz, reportera.

Víctor Rodríguez Padilla presenta plan de reservas de Pemex (Cuartoscuro / Gustavo Alberto)

Aunque el inicio de la audiencia fue a las 8:15 am, la jueza determinó dar un receso para esperar la llegada de María Felicia Jiménez, dando un nuevo horario a las 9:30 am.

Víctor Rodríguez Padilla podría quedar en libertad, aunque con un proceso activo

La tercera audiencia del exdirector de Pemex determinará si se le da la libertad condicional, pero ante ello, su víctima pidió ser escuchada.

Esta audiencia es clave porque no solo la jueza escuchará a María Felicia Jiménez, sino que también se determinará si Víctor Rodríguez Padilla puede vivir su proceso en libertad tras únicamente haber sido aprobado el proceso por violencia familiar y haber obtenido el perdón de su víctima.

Pese a estas decisiones, la Fiscalía de Morelos aún sigue el proceso del exfuncionario de Claudia Sheinbaum por oficio, es decir, aunque esté en libertad, el proceso legal en su contra sigue.