María Felicia Jiménez, la víctima y esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, espera que la disculpa que pidió sea genuina porque “no lo dijo de frente”.

Jiménez también explicó que no perdonó a Víctor Rodríguez Padilla por la violencia que ejerció sobre ella, sino que optó por la reconciliación por el bienestar del hijo que tienen en común.

María Felicia Jiménez opina sobre la disculpa de Víctor Rodríguez Padilla tras su libertad provisional

La decisión de una jueza de Atlacholoaya, Morelos, fue dejar en libertad al exdirector de Pemex para que vivieron el proceso de violencia familiar fuera de prisión. Esto luego de que su víctima le dio el perdón mediante una carta.

Tras ello y siendo captado a su salida de prisión preventiva en Atlacholoaya, Víctor Rodríguez Padilla pronunció un “perdón” hacia su víctima, pero María Felicia Jiménez tiene su propia perspectiva de ello.

Sin estar presente en la audiencia y en la salida de Padilla, María Felicia Jiménez dijo haber visto sus declaraciones en medios de comunicación, lo que espera sea una disculpa genuina por el exfuncionario público.

En entrevista con Azucena Uresti, Jiménez dijo que cuando su esposo exclamó el perdón “no lo dijo de frente”, por lo que solo espera sea algo genuino por el bienestar de su hijo en común.

“Dijo perdón, pero no lo dijo de frente a la cámara (...) espero que su perdón sea tan genuino como la reconciliación”. María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla.

María Felicia Jiménez aclara el perdón a Víctor Rodríguez Padilla

María Felicia Jiménez, la víctima de Víctor Rodríguez Padilla, dio respuesta a quiénes han juzgado su decisión de dar el perdón a su agresor.

Ante ello, Jiménez explicó que no es que haya perdonado la violencia que ejerció sobre ella, sino que su carta fue de reconciliación por el bienestar del hijo que tienen en común.

“No fue un perdón lo que yo le hice, fue como una reconciliación familiar por mi niño. Espero que sea un buen padre (...) Pido intervención por mi pequeño (...) sí pido un encuentro con el niño”. María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla.

Por ello, también externó que procederá legalmente para que su hijo pueda convivir con el exdirector de Pemex, argumentando que ella está viendo por su bienestar.