Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte de la actriz Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, fallecida a los 95 años en Cuernavaca.

“La conocimos hace poco, nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México del Cine de Oro Nacional y una mujer alegre” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 15 de julio de 2026, la presidenta de México recordó un encuentro personal con Elsa Aguirre en Morelos, destacando su alegría, fortaleza y voz profunda.

Posteriormente, en redes sociales, Claudia Sheinbaum calificó a Aguirre como “un símbolo para México” y resaltó su legado artístico y cultural.

Claudia Sheinbaum recuerda su encuentro con Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó públicamente la muerte de la actriz Elsa Aguirre durante su conferencia de prensa matutina del 15 de julio de 2026.

Claudia Sheinbaum se refirió a Elsa Aguirre como un “símbolo para México” y del cine de oro nacional.

Recordó haber conocido a la actriz el 8 de enero de 2026 durante una gira en Morelos, donde la gobernadora Margarita González se la presentó. En aquel momento, la describió como un “ejemplo de gran fortaleza”.

Fue una reunión de carácter privado donde ambas tuvieron la oportunidad de conversar.

Claudia Sheinbaum recordó a Aguirre como una “mujer alegre” y destacó que conservaba una “voz profunda, muy hermosa”.

“La conocí hace poco repito ahí en Morelos, me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos, y con una voz todavía de esas voces profundas, muy hermosa, un símbolo para México, nuestro pésame y reconocimiento” Claudia Sheinbaum

La presidenta calificó a Aguirre como un “símbolo para México” y recordó este momento con afecto tras confirmarse la muerte de la actriz.

Claudia Sheinbaum se despide de Elsa Aguirre recordando su importancia en el cine mexicano

Claudia Sheinbaum publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales este miércoles 15 de julio de 2026 para despedir a la actriz Elsa Aguirre, destacando su impacto en la cultura nacional.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum manifestó una “profunda tristeza” por la partida de la primera actriz, afirmando que ella “iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano”.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano” Claudia Sheinbaum

Destacó que Elsa Aguirre será recordada por películas como Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí y El sexo fuerte, señalando que sus personajes permanecen vivos en la memoria del pueblo y son parte de la identidad cultural de México.

“En películas como Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí o El sexo fuerte, interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo; contribuyó con el legado artístico que forma parte de la identidad cultural de México” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que la “elegancia, sensibilidad y amor por el arte” de la actriz trascendieron la pantalla y se mantienen en el corazón de diversas generaciones de mexicanos.

Concluyó el mensaje expresando su solidaridad y su más sentido pésame a los familiares, amistades y a toda la comunidad artística, deseándole un descanso en paz.

“Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos. A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz” Claudia Sheinbaum