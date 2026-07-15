Claudia Sheinbaum, presidenta de México ha llamado política a la declaración de la Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre nexos del crimen y gobierno mexicano.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones, la primera porque me aparece una declaración política, que una declaración de sustento, no tiene ningún fundamento lo que está diciendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Respuesta ante la pregunta de que la DEA señaló que son lo mismo los cárteles y gobierno mexicano, y por lo que Sheinbaum aseguró que la dependencia federal estadounidense debería ver que en su país hay más trabajo de lo que parece respecto al manejo de las drogas y el narcotráfico.

La DEA debería trabajar más en Estados Unidos: Sheinbaum

Luego de que Sheinbaum llamó política la declaración de la DEA sobre nexos del crimen y gobierno, también señaló que la dependencia debería trabajar más dentro de Estados Unidos.

“Me parece que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, normalmente la DEA dedica su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum recordó que es precisamente en Estados Unidos donde se concentra la mayor venta de droga en el mundo, por lo que la DEA debería preguntarse y resolver varios temas al respecto.

“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos, quién la vende, cómo la vende, cómo la distribuyen, cómo lavan el dinero, eso es algo que la DEA debería estar investigando”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum retomó la remoción de Nicholas Palmeri como Director Regional de la DEA para México y América Central en marzo de 2022, tras vínculos con el narcotráfico.

“Recientemente se dio a conocer que un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico, pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos…estuvimos viendo que un elemento de la DEA que trabajo en México y que recientemente, este jefe de la DEA fue destituido por vínculos con abogados de capos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A México se le respeta: Sheinbaum

Tras las declaraciones de la DEA, la mandataria Sheinbaum aseveró que a México se le respeta, así como refrendo que las palabras de Terry Cole son política, negando rotundamente los señalamientos sobre nexos del crimen y gobierno.

“Hay muchas cosas que la debe hacer en su propio país, y dentro de su propia organización y no estar en declaraciones que en realidad son pura política”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y pese al desacuerdo Sheinbaum dijo que la colaboración entre naciones se debe hacer con respeto, concluyó.