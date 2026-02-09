Alessandra Rojo de la Vega fue acusada de impedir el trabajo de José Emilio Villar como Concejal en la alcaldía Cuauhtémoc, pero ¿quién es él?

Te compartimos todo lo que se sabe sobre José Emilio Villar con estos datos:

José Emilio Villar impedimento de su trabajo como Concejal de Morena; Sheinbaum ve acción de Rojo de la Vega como “muy autoritaria”

¿Quién es José Emilio Villar?

José Emilio Villar González es el Concejal Titular de la alcaldía Cuauhtémoc por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien recibió este título oficial el 10 de junio de 2024.

El joven se describe como “obradorista” por apoyar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como perteneciente a Morena, por consecuente seguidor de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada e Delfina Gómez, entre otros.

A su descripción, Villar también le añade ser “activista social”.

Por lo que José Emilio Villar ha compartido en redes sociales, su madre fue Tere González, sin embargo, ya murió.

Asimismo, se ha mostrado como residente de la alcaldía Cuauhtémoc, especialmente en la colonia Doctor y La Obrera.

José Emilio Villar, concejal de Morena en Cuauhtémoc. (Facebook/EmilioVillarMx)

José Emilio Villar también se ha dicho seguidor de la Virgen de Guadalupe. Además de artistas como Chabelo e Ignacio López Tarso.

¿Qué edad tiene José Emilio Villar?

José Emilio Villar tiene 25 años de edad, pues nació un 1 de abril de 2000.

¿Quién es la esposa de José Emilio Villar?

Se desconoce si José Emilio Villar tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es José Emilio Villar?

José Emilio Villar es del signo zodiacal del Aries, pues nació un 1 de abril.

José Emilio Villar, concejal de Morena en Cuauhtémoc. (Facebook/EmilioVillarMx)

¿Cuántos hijos tiene José Emilio Villar?

Se cree que José Emilio Villar no tiene hijos.

¿Qué estudió José Emilio Villar?

Se desconoce el grado de estudios de José Emilio Villar.

¿En qué ha trabajado José Emilio Villar?

José Emilio Villar actualmente es Concejal Titular de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

José Emilio Villar, concejal de Morena en Cuauhtémoc. (Facebook/EmilioVillarMx)

Asimismo, José Emilio Villar tuvo la dirección ejecutiva de la Casa de Gobierno en Álvaro Obregón de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Aunque desde tiempo atrás José Emilio Villar se mostraba cercano a Morena y AMLO, se desconocen los cargos que tuvo anteriormente.

José Emilio Villar acusa impedimento como Concejal de Morena; Sheinbaum ve acción de Rojo de la Vega como “muy autoritaria”

El 3 de febrero, José Emilio Villar expuso que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, impidió que realizara sus labores como Concejal de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según lo dicho por Villar, fue personal el alcaldía quiénes impidieron la audiencia pública con ciudadanos en Cuauhtémoc, retirando su carpa, mesas y sillas, lo que calificó como autoritarismo.

Ante estas acciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que las acciones de Alessandra Rojo de la Vega son “muy autoritarias” porque, además, recordó que el pueblo fue quien eligió al concejal.

Por otra parte, instó a José Emilio Villar a volver a instalar su mesa de escucha ciudadana, asegurando que no le pueden prohibir hacerlo.

Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Según los dichos por el grupo parlamentario de Morena en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega está impidiendo que José Emilio Villar vuelva a sus labores, pues tuvo licencia que pidió en octubre de 2024, dejando a cargo a Ricardo Martínez Martha.

Ante ello, estos le han recordado a la alcaldesa de Cuauhtémoc que a José Emilio Villar lo eligieron en la alcaldía con 145 mil votos, por lo que le piden “respeto a la voluntad popular” y permitir su reincorporación por haberse hecho dentro del marco de la ley.