La Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba para localizar a Miranda Sherlyn Sánchez, estudiante del CETIS de 17 años de edad desaparecida en Xochitepec el 9 de marzo de 2026.

La menor de edad fue vista por última vez con su uniforme escolar y tenis azul cielo.

Su caso ocurre en medio de la preocupación por la seguridad estudiantil tras los feminicidios de dos alumnas de la UAEM, lo que ha motivado protestas y exigencias de reforzar medidas de protección en los campus.

Autoridades del Estado de Morelos mantienen abierta la investigación.

Características de Miranda Sherlyn Sánchez, estudiante del CETIS desaparecida

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Miranda Sherlyn Sánchez fue vista por última vez el 9 de marzo de 2026.

Entre sus características, destacan que mide un metro y 65 centímetros, es delgada y de tez morena clara. Tiene ojos pequeños color café y cabello negro, largo y lacio que le llega a la altura de la cintura.

La última vez que vieron a Miranda Sherlyn Sánchez vestía una blusa morada de manga larga debajo de una blusa escolar de manga corta de color verde militar con el escudo del CETIS en color vino.

Su vestimenta la complementa el pants verde militar del uniforme y unos tenis azul cielo con tonos blancos.

Desaparece otra alumna en Morelos (@karlaiberia / X)

Quien desee proporcionar información puede comunicarse a los siguientes teléfonos:

Zona Sur Poniente: 777 450 4478

Zona Metropolitana: 777 460 0893 / 777 109 1248

Zona Oriente: 777 460 0893

Estudiantes exigen reforzar medidas de seguridad tras feminicidio de dos estudiantes de la UAEM

La desaparición de Miranda Sherlyn Sánchez, se da en medio de investigaciones abiertas por feminicidio de dos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Situación que tiene preocupados a estudiantes, quienes desde el pasado 3 de marzo tomaron las instalaciones de la máxima casa de estudios de Morelos, para exigir implementación y reforzamiento de medidas de seguridad.

Así como han organizado marchas y protestas para exigir a autoridades estatales y federales investigar a profundidad para esclarecer hechos y fincar responsabilidades.

Por su parte, la rectora de UAEM se ha comprometido a escuchar las peticiones y propuestas del cuerpo estudiantil para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes.