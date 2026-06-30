Víctor Rodríguez Padilla fue denunciado por violencia familiar por su esposa, María Felicia Jiménez, confirmó la subsecretaría de las Mujeres.

De acuerdo con Ingrid Gómez, luego de sostener una reunión con autoridades, acompañaron a María Felicia Jiménez a levantar su denuncia en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la subsecretaria Ingrid Gómez resaltó que si bien los hechos ocurridos en los videos que se viralizaron ocurrieron en Morelos, también han ocurrido hechos violentos en la capital del país.

Cabe señalar que la Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación por noticia criminal, trabajará en coordinación con la Fiscalía CDMX.

María Felicia Jiménez denunció a Víctor Rodríguez Padilla por violencia familiar en CDMX

La subsecretaria de las Mujeres destacó en entrevista para Azucena Uresti que se acompañó a María Felicia Jiménez a concluir su denuncia oficial por violencia familiar en la fiscalía especializada en el tema en la CDMX.

La esposa de Víctor Rodríguez Padilla denunció que ha sufrido violencia física, emocional y financiera por parte del ex director de Pemex.

Asimismo evidenció esto con videos fechados el 15 de marzo, donde se ve a Víctor Rodríguez Padilla golpeándola en la sala de su casa ubicada en el estado de Morelos.

“Tuvimos una charla y después la acompañamos a que concluyera la presentación eh de su denuncia formal en la Fiscalía Especializada de Ciudad de México, aún cuando los hechos que se ven en el video eh ocurrieron en el estado de Morelos… También hay otros hechos que han ocurrido en la Ciudad de México” Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres

Asimismo, la subsecretaria resaltó que la Fiscalía CDMX y la Fiscalía de Morelos trabajarán en coordinación en este caso luego de que en Morelos se abriera una carpeta de investigación “de oficio”.

“Hay plena coordinación con ambas fiscal. días y efectivamente la eh la Fiscalía de Morelos abre una carpeta de investigación por noticia criminal y eh pues ya será una coordinación entre ambas fiscalías para que puedan proporcionarse eh pues más elementos de coordinación” Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla tiene protección ante posibles represalias

Por otra parte, la subsecretaria de las Mujeres señaló que luego de interponer su denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, se le otorgó protección a María Felicia Jiménez.

La protección a la esposa de Víctor Rodríguez Padilla se dio también para la protección de sus hijos que se han visto afectados por la situación.

“Ella estará con medidas de protección y cautelares y también se verá la parte de manera integral, porque un proceso lo lleva, digamos, eh la justicia penal” Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres

Además, resaltó que la Secretaría de las Mujeres también la acompañará en los procesos civiles que pueda iniciar como un divorcio o la solicitud de pensión alimenticia.