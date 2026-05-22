El periodista Fernando Vargas dio a conocer que tiene seguridad después de sufrir un asalto en vivo en Temixco, Morelos, la cual fue otorgada por la empresa donde trabaja.

“Agradezco al grupo al que pertenezco que ya han puesto seguridad, que ya han puesto seguridad tanto para mi familia como para mi” Fernando Vargas. Periodista

Aunque no la mencionó, Fernando Vargas es CEO de Grupo Empresarial Díaz, además de director de medios de Liga Caliente, profesor, promotor deportivo y más.

Grupo Empresarial Díaz es un conglomerado de empresas que trabajan en sector de salud, educación, comunicación, asesoría legal y sector inmobiliario, la cual es la que le habría proporcionado la seguridad.

Fernando Vargas se niega a retomar denuncia de asalto en Morelos por miedo

Fernando Vargas exigió en el programa de Ciro Gómez Leyva a las autoridades de la Fiscalía de Morelos que realicen la investigación y den con las personas que los encañonaron, aunque dijo que él no acudirá a Morelos a seguir con la denuncia.

Dijo que tiene miedo, se quiere centrar en el futuro para su familia y no le importan las cosas materiales, en referencia a la pérdida de su camioneta.

En el mencionado programa de Grupo Fórmula critico que la Fiscalía se haya centrado en atender la falta de atención en la sede de Temixco, cuando recordó que el punto central es dar con los responsables del asalto.

“Estoy preocupado… si no hubiera existido un tema mediático ¿no hubiera tomado con seriedad el tema?… no es cómo me trataron… tienen la cara del responsable que amagó a mi familia… no hay proactividad por parte de la Fiscalía… temo por mi seguridad… ¿qué van a hacer con el hecho de fondo?… que se pongan a trabajar… tienen mi denuncia… si el tema es la camioneta para frenar la investigación, se me hace inverosímil…” Fernando Vargas. Periodista

Fernando Vargas: Fiscalía de Morelos tiene todos los elementos para investigar

Fernando Vargas dijo que no va a trabajar con la Fiscalía de Morelos ni responder a los funcionarios que le escribieron por privado, ya que ellos tienen todos los elementos para investigar.

Criticó que la Fiscalía de Morelos dejó ver que si el caso no se hubiera vuelto mediático no le habrían dado la atención.