El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recibió en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE al alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional e intercambiar experiencias y buenas prácticas de gobierno.

El encuentro forma parte de la estrategia del Municipio de Querétaro para consolidar alianzas internacionales que contribuyan al desarrollo de la ciudad y generen oportunidades para las familias queretanas.

Esto es Querétaro, una ciudad que abre sus puertas para el mundo, que da oportunidades a su gente. Hemos buscado siempre que las relaciones internacionales haga que las familias queretanas, las personas, incluso, de las zonas que más necesidades tienen puedan ser, precisamente, quienes accedan a las oportunidades. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Querétaro busca fortalecer políticas públicas mediante cooperación internacional

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que Querétaro y Las Rozas de Madrid comparten una visión enfocada en el desarrollo ordenado, la calidad de vida, la paz y la estabilidad.

Asimismo, destacó que el intercambio de experiencias permitirá conocer modelos exitosos de gobierno y adaptar estrategias que fortalezcan las políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a ampliar las oportunidades para las familias.

Felifer Macías fortalece colaboración entre Querétaro y Las Rozas de Madrid.

José de la Uz reconoce el desarrollo de Querétaro

El alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, reconoció el liderazgo del Municipio de Querétaro y agradeció la hospitalidad durante su visita.

Además, manifestó su interés en ampliar la cooperación entre ambas ciudades mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas que impulsen el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.

El Municipio de Querétaro informó que esta colaboración forma parte de su política de apertura internacional para fortalecer proyectos conjuntos en beneficio de la población.