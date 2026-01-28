La madre de Ana Amelí García dio a conocer que buscará una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para localizar a su hija desaparecida.

“Nada más nos queda pedirle a la fiscal general, Ernestina Godoy, que nos apoye con más recursos para darle más avance”. Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García

Ana Amelí García lleva 200 días desaparecida, tal como resaltó su madre, Vanessa Gámez, después de ser vista por última vez el 13 de julio 2025 en el Ajusco, Ciudad de México.

Caso Ana Amelí: madre de la joven busca diálogo con Ernestina Godoy

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira que Vanessa Gámez habló sobre la investigación del caso Ana Amelí García, su hija que está en calidad de desaparecida y aseveró que buscará diálogo con Ernestina Godoy.

La madre de Ana Amelí García afirmó a su vez que otras dependencias y organismos privados se han sumado a la búsqueda de la joven desaparecida en el Ajusco, derivado de que la fiscalía capitalina no tiene recursos.

Ana Amelí García Gámez: Joven lleva 200 días desaparecida (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

La madre de Ana Amelí García afirmó que en estos 200 días ha vislumbrado que la Fiscalía General de Justicia de CDMX está rebasada con los casos de desaparecidos, por lo cual se retrasa la búsqueda de la joven.

Sin embargo, también explicó que la Fiscalía General de Justicia de CDMX no permite las aportaciones de instituciones privadas, aunque la madre de Ana Amelí García señaló diversas carencias.

Entre ellas volvió a mencionar la falta de tecnología, ya que la Fiscalía de CDMX no permite que los retratos hablados se mejoren con la inteligencia artificial , ya que no se ha aprobado por ley.

Por lo mismo, a la búsqueda de Ana Amelí se sumarían distintas dependencias; entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR.

Madre de Ana Amelí García denunció a Bertha Alcalde por omisiones en búsqueda de la joven desaparecida

La madre de Ana Amelí García dio a conocer a su vez que de manera reciente se ha reunido con Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, ante quien denunciaron diversas omisiones.

Entre ellas fue la falta de investigación fuera del Ajusco en los primeros días de la desaparición de Ana Amelí García, ya que aseguraban que se había ido voluntariamente a la espera de su regreso.

Asimismo, que la alerta en el Ajusco se levantó sólo con la segunda desaparición en el lugar, Luis Óscar Ayala, un odontólogo desaparecido el 16 de septiembre 2025 que tampoco ha sido localizado.