El puerto de Mazatlán recibió a más de 9 mil turistas internacionales del 20 al 23 de abril, quienes arribaron a bordo de tres embarcaciones, consolidando una tendencia al alza en el turismo de cruceros en la región.

Mazatlán consolida crecimiento turístico con llegada de cruceros internacionales

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada constante de cruceros refleja la confianza de las navieras internacionales en este destino conocido como la Perla del Pacífico.

Señaló que los visitantes aprovechan su estancia para disfrutar del Malecón, el Centro Histórico, la gastronomía, sus playas y la riqueza cultural, además de la hospitalidad de su gente.

Durante estos días arribaron:

“Navigator Of The Seas”, con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes

“Royal Princess”, con 3,560 pasajeros y 1,322 tripulantes

“Brilliant Lady”, con 2,010 pasajeros y 1,157 tripulantes

Para el 25 de abril se espera la llegada del “Star Princess”, mientras que para la siguiente semana se prevé el arribo de cinco embarcaciones adicionales.

Con ello, Mazatlán cerrará abril con 20 cruceros, más de 74 mil visitantes internacionales y una derrama económica estimada en 118 millones de pesos, lo que refuerza su posición como uno de los principales destinos turísticos del país.