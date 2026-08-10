Mazatlán, Sinaloa, vive una importante temporada vacacional de verano con más de 770 mil visitantes durante julio y lo que va de agosto, además de una ocupación hotelera promedio de 84 por ciento.

La actividad turística se hace visible a lo largo de la ciudad, las familias recorren el Malecón y las tradicionales letras de Mazatlán, mientras que sitios emblemáticos como Sánchez Taboada, Olas Altas y el Centro Histórico mantienen una constante presencia de visitantes.

Familias y turistas recorren el Malecón de Mazatlán, las tradicionales letras del puerto, Olas Altas, Sánchez Taboada y el Centro Histórico. A esta actividad se suman los paseos en catamarán y embarcaciones por la bahía, las playas y las Tres Islas, así como atractivos como el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, el Faro y el Observatorio 1873.

También restaurantes, comercios y establecimientos turísticos mantienen una importante actividad durante la temporada vacacional.

Mazatlán suma más de 770 mil visitantes durante temporada vacacional de verano. (cortesía)

Mazatlán registra alta afluencia turística durante el verano

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que los resultados reflejan la preferencia de los viajeros por Mazatlán.

Mazatlán está viviendo un gran verano y los resultados hablan por sí mismos. Más de 770 mil visitantes durante julio y lo que va de agosto, una ocupación hotelera promedio del 84 por ciento y fines de semana que promedian el 91 por ciento confirman la fortaleza turística de la Perla del Pacífico. Pero más allá de las cifras, lo vemos todos los días en un destino vivo, con familias disfrutando del Malecón, nuestras playas, el Centro Histórico, la gastronomía y la gran diversidad de experiencias que ofrece Mazatlán y que a final de cuentas se traduce en prosperidad compartida. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa

Fines de semana alcanzan hasta 100% de ocupación hotelera

Durante los últimos cuatro fines de semana, Mazatlán registró una ocupación hotelera promedio de 91 por ciento.

Además, establecimientos ubicados en zonas como el Malecón, Zona Dorada y Cerritos alcanzaron hasta el 100 por ciento de ocupación de viernes a domingo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha sido fundamental para fortalecer las acciones de seguridad y atención a visitantes durante la temporada.

La seguridad de las y los sinaloenses, así como de quienes nos visitan, es una prioridad para nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde. Por ello, quiero reconocer y agradecer profundamente a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo permanente a Sinaloa y por la coordinación entre lo tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones que brindan seguridad y confianza a visitantes y turistas. Este trabajo interinstitucional es fundamental para que miles de familias puedan disfrutar de nuestros destinos durante esta temporada vacacional. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.

Mazatlán suma más de 770 mil visitantes durante temporada vacacional de verano. (cortesía)

Sinaloa reporta más de 915 mil visitantes durante el verano

La temporada vacacional también mantiene actividad en los Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales, playas, comunidades y destinos de naturaleza de Sinaloa, con opciones de cultura, gastronomía, historia, aventura, mar y sierra.

Estos resultados forman parte de la campaña de promoción turística “Sinaloa, el verano que lo tiene todo”, que busca mostrar la diversidad de destinos y experiencias disponibles en las distintas regiones del estado.

La estrategia tiene a Mazatlán como uno de sus principales escaparates turísticos, al tiempo que promueve los Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales, las playas, la sierra y las comunidades de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado, Sinaloa suma más de 915 mil visitantes y una derrama económica superior a 3 mil 900 millones de pesos durante julio y lo que va de agosto, con Mazatlán como su principal motor turístico.